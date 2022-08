La mendocina que hizo tendencia a Tini por un insólito motivo

Tini Stoessel es una de las cantantes más famosas del país y se ha convertido en la ídola de miles de jóvenes. En los últimos días se ha viralizado el tuitt de una fanática que festejó su cumpleaños de una forma diferente.

Martina González es una joven mendocina que decidió poner la imagen de Tini Stoessel en su torta de cumpleaños. MDZ entrevistó a la joven quien contó como inició su fanatismo por actriz.

La torta que sorprendió a todos

"Soy fan de Tini desde los 8 años, la vi en Violeta, la serie de Disney, y hasta el día de hoy que la acompaño en su carrera solista", expresó Martina y agregó "he ido a todos sus conciertos y nunca he dejado de seguirla, incluso hace unos años hice fila de 8 horas para conseguir entradas".

Desde pequeña, Martina es fanática de Tini Stoessel

Martina contó cómo surgió el apodo de 'Santini': "Quien creó la torta ama tanto a Tini como yo, por lo que antes de rendir una evaluación en la facu, decíamos 'resémosle a nuestra santa Tini, resémosle a nuestra santa Tini', hasta que un día dije Santini y quedó así para siempre".

Tini Stoessel visitó la provincia de Mendoza el pasado junio y Martina asistió al concierto: "Mi gran sueño era tenerla cerca y poder sacarme una foto para mi torta, pero no lo logré".

Pasaron los meses y llegó su cumpleaños por lo que la joven decidió colocar a Santini en el centro de su cumpleaños. "De alguna manera quería que estuviera presente", expresó y agregó: "Haciendo honor a nuestra santa Tini surgió la famosa torta con una imagen de ella en un cuerpo de santo".

Hoy cumplo 19 y toy feliz con mi torta de cumpleaños de SantiniuD83DuDE0DuD83DuDE0DuD83DuDE0D 10 años con vos triple T @TiniStoessel pic.twitter.com/yrKZpJFV9U — martina. (@MartiGonzalez08) August 14, 2022

El tweet se volvió viral, pero Martina no recibió una respuesta de la cantante e informó que una respuesta es lo que más ansía: "Ese es mi gran sueño, solo saber que ella haya visto la torta y sepa que nosotros la amamos, con eso soy feliz. A veces un artista no se imagina o no sabe cuánto un fanático lo puede llegar a amar".

Por último, expresó: "Le pido a todas las fanáticas que hagan masiva esta nota para que Tini pueda ver cuánto la amamos y queremos acá en Mendoza".