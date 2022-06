Ofelia Fernández acusó a la Justicia: los motivos

Ofelia Fernández, la polémica diputada del oficialismo, dio un discurso en el contexto de Ni una menos. La legisladora puntualizó las deudas que tiene el Estado con las mujeres y remarcó la falta de acción. Esta misma semana se conocieron los datos sobre los femicidios en el país y la situación se resumen en que cada 35 horas se asesina a una mujer.

"La Justicia no es un entre abstracto y neutral, adquiere una forma específica en su ejercicio, que es la del Poder Judicial, que está compuesto por personas de carne y hueso. Con estereotipos, valores y principios que en este caso son machistas, violentos y corruptos", dijo Fernández.

La partidaria por el Frente de Todos habló sobre el caso Arcoíris, una niña que a los dos años denunció por abuso sexual a su abuelo. En la actualidad, la niña tiene seis años y la justicia la sigue enviando a casa de su padre, lugar donde ve a su abusador, su abuelo. La diputada remarcó que el padre y abuelo de la menor son personas importantes y por ende "no pasa nada".

"Van 2000 femicidios desde aquel entonces "primer Ni Una Menos", vengo a proponerles a quienes están acá nuestro próximo gran acuerdo y a quienes estén mirando nuestra próxima gran campaña: reforma judicial feminista. No se capacitan, no activan, no despliegan sus capacidades preventivas. No hacen nada. Y a ver, no voy a proponer resoluciones sólo judiciales a problemas que son estructurales, pero a ver, ¿podemos empezar por algo?", señaló la diputada por el Frente de Todos.

Fernández concluyó diciendo que con el feminismo pueden ver la historia "hacerse en vivo" y que este movimiento "es la mejor oportunidad que tiene este planeta". Recalcó que los gobernadores tienen el poder de cambiar el presente, de hacer algo por todas las mujeres que matan. "Estamos gobernando, las cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas", finalizó la diputada.