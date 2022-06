El impactante discurso de una diputada de 10 años

Semanas atrás, la diputada Melissa Guizar Godoy -de solo diez años- habló de violencia de género, femicidios y la inseguridad en las calles. La niña comenzó diciendo "Vivir con miedo no es vivir y hoy tengo miedo". El video del discurso se viralizó en el contexto de la jornada de "Ni una menos" y está dando la vuelta al mundo.

Cuarenta chicos provenientes de diversos municipios de Michoacán, México, se reunieron en el Palacio Legislativo para exponer sus propuestas para mejorar la situación en que viven. El discurso de Melissa resaltó entre todos los demás por el tema: la violencia hacia la mujer. La niña realizó un pedido a las autoridades en referencia a los femicidios y la falta de seguridad.

"No es posible, no hay hora, persona, ni lugar en el que me sienta segura. Le he escuchado a algunas personas que las mujeres debemos de vestir y comportarnos de cierta manera para no exponernos, para no atraer a los delincuentes. (...) Las personas no nacen siendo malas, los agresores no se hacen de un día para el otro, (...) ¿dónde estabas tú autoridad? Que tienes la responsabilidad de salvaguardar la integridad de cada uno de nosotros, es cuestión de amor, de valores, de empatía, pero también es cuestión se seguridad", afirmó Melissa en su discurso.

La pequeña puntualizó casos de violaciones de niñas, casos intrafamiliares, casos de inseguridad en la calle donde no importó la ropa ni la edad, donde tendría que haber presencia del Estado. Melissa le exigió a las autoridades de México que cuide a las mujeres y que cambien las leyes porque no protegen a las ciudadanas.

"Hoy levanto la voz en memoria de todas estas niñas y mujeres que tuvieron miedo y que ya no pudieron hacerlo. Presidente, legisladores, señores fiscales tienen que cambiar esa manera a la ligera y con tan poca importancia con la que tratan los feminicidios. Diseñar acciones factibles que sean reales y no una simulación que solo refuerza la desigualdad y discriminación por la que somos objeto en la vida diaria", dijo la niña.

Melissa no perdió la oportunidad de dirigirse a los políticos del país y remarcarles su falta de empatía y responsabilidad con los casos que sucedieron en el país. Concluyó exigiendo reformas en el sistema legislativo y que no hayan más desaparecidas ni víctimas de violencia.