¿Se puede usar TikTok sin descargar la app?

Para la alegría de los usuarios, TikTok se puede utilizar sin necesidad de descargar la app y, a continuación, te contamos cómo se hace y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

De acuerdo a las estimaciones, en la actualidad TikTok tendría más de 1 billón de usuarios - Fuente: Facebook TikTok (/TikTokEspanol)

TikTok sin aplicación: todo lo que hay que saber

Nadie duda de que se trata de una de las redes sociales del momento y de que, más que ser una promesa, es una realidad que hace ya unos años está instalada en casi todos los países del mundo.



Se trata de TikTok, la plataforma de origen chino que se caracteriza por sus inconfundibles videos verticales y que, tan solo en Play Store, acumula más de 1000 millones de descargas.



Al igual que otras redes sociales, esta se destaca, entre otros motivos, por el hecho de que para usarla no es condición excluyente contar con la aplicación descargada.



Por los motivos que fuesen, se puede usar sin descargar nada y contando simplemente con un navegador de internet. Lo único que hay que hacer es dirigirse al dominio de la plataforma (www.tiktok.com) y listo, a disfrutar libremente de los contenidos.



De más está decir que este simple truco funciona para computadoras personales y también para otros dispositivos como tablets y smartphones.



TikTok: ventajas y desventajas de usarlo sin la app

En cuanto a las ventajas que ofrece este método de usar TikTok sin tener que descargar la app, la más destacada de todas es que se ahorra el espacio de memoria que ocupa esta en los dispositivos.



Es cierto que no es para nada “pesada” (apenas 63 MB según Play Store). No obstante, quienes sepan lo que es tener problemas de espacio en la memoria interna de un aparato saben muy bien que cualquier detalle es significativo y puede hacer la diferencia.



Por otro lado, esta metodología puede ser provechosa para aquellas personas que no se caracterizan por tener un uso asiduo de la plataforma y que, más bien, ingresan a la misma de forma esporádica y solo por curiosidad.



En el caso de las desventajas, esto último se invierte y se observa que, si se hace un uso importante de TikTok, el hecho de no contar con la app descargada puede convertirse en una verdadera molestia.



En otro orden de cosas, otro detalle que resulta relevante es el de contar o no con una sesión. El tener una aporta beneficios tales como poder seguir a otros usuarios, dar likes a las publicaciones y poder leer los distintos comentarios que se escriban.



Al igual que redes como Twitter e Instagram, TikTok también ofrece la posibilidad de disponer de una cuenta de manera pública o privada. En este último caso, se tiene un mayor control del perfil, en especial en lo que se refiere a la aceptación de los seguidores.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todas estas curiosidades vinculadas a TikTok, la red social del momento?