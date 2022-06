Kevin Bacon, indignado con una hamburguesería de moda en Palermo

En la noche de ayer, durante una de las tantas entrevistas que realiza el presentador Jimmy Kimmel en su programa de Late Night Show, se dio un momento muy cómico, pero que puede tener repercusiones negativas para una empresa argentina.

El presentador le mostró a la estrella de Hollywood Kevin Bacon como existía una hamburguesería en nuestro país, ubicada en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, que utilizaba tanto su nombre como su imagen para promocionarse haciendo el juego con su nombre (Bacon en inglés significa panceta). Kimmel mostró la página de Instagram del local, que tenía más de 45 mil seguidores.

Para llevarlo a peor, el presentador cree que la cadena cuenta con locales en diferentes partes del mundo, por lo que agrega "Pareciera que tienen locales en distintas partes del mundo".

El actor destaca tajante: "Claramente yo no aprobé esta foto" y continúa "no es una buena toma". Sobre el tema, Bacon declara que "Debo decirte que hay muchos restaurantes "Kevin Bacon" que no me han dado ni un centavo".

El Instagram de la hamburguesería antes de cambiar su nombre

Bacon vuelve a preguntar "¿Dónde está?¿En que país es?", a lo que Kimmel le recuerda "Es en Argentina" y sigue con una gran frase "Así es como uno sabe que es famoso, cuando te estafan en Argentina".

Noticias Relacionadas El contundente reclamo de la familia Maradona al Napoli

Finalmente, Kevin Bacon declara: "Voy a hablar con mis abogados mañana, vamos a pegarles un llamado".

Sobre el final del video Kimmel sentencia: "Quisiera pedirle disculpas a los ladrones de derechos de propiedad en Argentina ¿Pensaron que iban a salirse con la suya?".

El Instagram ahora, con un nombre y logos distintos

El local se llamaba "Kevin Bacon Fast Good", pero luego de la difusión del video, desde el local cambiaron el nombre en sus cuentas en redes sociales y ahora figura como @KB.fastgood y cambiaron el logo a un diseño con papas fritas y hamburguesas. Tras la crítica del actor, la firma cambió su nombre en redes sociales. Aparte, limitaron los comentarios en las publicaciones, admitiendo solo "likes".

Lo curioso es que la empresa que es dueña de la hamburguesería que está dando que hablar, también tiene una hamburguesería vegana que se llama "Vegan Fox", jugando así con el nombre de la actriz Megan Fox, por lo que se puede decir que son unos auténticos conocedores en el ámbito.