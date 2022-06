La aclaración de Esteban Bullrich sobre la droga canadiense

El exsenador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, respondió a los comentarios respecto a su pedido de medicación canadiense para la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) hacia la ANMAT. "He recibido infinidad de mensajes aclarándome que puedo acceder a la droga aprobada en Canadá vía uso compasivo. Agradeciendo la preocupación, aclaro que mi reclamo no es por mí sino por los 3000 pacientes argentinos a quienes el trámite se les hace muy costoso y engorroso", expresó el ex ministro de Educación en Twitter.

Luego, el exmandatario aludió al pedido de ayer respecto a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica:" La única forma de evitar esto es que la ANMAT siga los pasos de la organización canadiense". La enfermedad que padece Bullrich es la misma que atravesó al físico Stephen Hawking. Ésta se basa en una neurodegeneración progresiva que daña a las neuronas motoras del cerebro y asimismo a la médula espinal; éstas dejan de funcionar y se produce la incapacidad del movimiento.

El exsenador y ministro de Educación Esteban Bullrich.

Bullrich ayer explicó la situación respecto al proceso de aprobación de la medicación deseada por la ANMAT:" Hoy Canadá aprobó el AMX 0035, una droga para la ELA. Este es un estudio que los enfermos de ELA venimos esperando, mientras que la FDA demoró su decisión de aprobación para septiembre de este año".

Luego, el ex ministro expresó que "como enfermo de ELA, estaré mandando una carta pidiendo a la ANMAT que por favor revea sus procesos y tiempos de aprobación y que no solo apruebe medicaciones de los países denominados lista uno (Estados unidos, Unión Europea y Japón)".

Por último, Bullrich disparó contra la burocracia en torno a la salud:" Los enfermos de ELA no tenemos el tiempo para esperar tanta burocracia. Los laboratorios argentinos tienen todo listo para poder producir esta medicación acá y ayudarnos a tener más tiempo para nuestros seres queridos".