Juan Barros es psicólogo, artista plástico, pintor y fotógrafo. Perdió la vista a una temprana edad, pero cuando le preguntan cómo se define, asegura: "No me presento como un ciego que es artista, sencillamente soy artista, ser ciego es una de mis tantas condiciones y no debe ser una información relevante a la hora de disfrutar mi trabajo".

Hoy, de la mano de MDZ, Juan Barros nos acerca ilustraciones que motivan. Y las acompaña con unas palabras de aliento. Aquí van:

"¡No interrumpirse! El miedo siempre nos encuentra donde estamos. Nos trae desde donde nos encontró alguna vez. Irrumpe. Interrumpiéndonos. Nos hace mirarnos. Para poder ver. ¿Y si lo único que nos falta creer es en el amor? ¿Y si el miedo es lo que nos hace necesitar amar? El envión de aceptarnos. Amar nos hace encontrar con quienes poder ser como somos. Si me necesitás... ¡Buscame! Estoy en tu corazón. El miedo es encontrarse a uno mismo en la mirada del otro. Al perder la vista y echar mano a un bastón blanco para ser más capaz de mí, sufrí ese temor. Hay mucho miedo a que todo sea como es".

"Ver no es el límite de la realidad", dice siempre Juan Barros. Y hoy nos invita a "mirarse hasta creer".

