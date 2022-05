En qué consiste el nuevo elemento que Horacio Rodríguez Larreta sumó a la Policía de la Ciudad

Horacio Rodríguez Larreta presentó en el Parque Tres de Febrero la nueva unidad móvil de la Policía de la Ciudad que servirá tanto de apoyo para los grandes operativos como para acercar los servicios que ofrecen las comisarías y trabajar en conjunto con el Centro de Monitoreo Urbano.

Esta Unidad Móvil de Monitoreo y Denuncias permitirá a los vecinos realizar denuncias sin tener que ir hasta una comisaría y también tendrá servicios de apoyo en eventos deportivos u operativos policiales como una toma de rehenes o un allanamiento.

La misma cuenta con espacio para que trabajen hasta ocho personas de forma simultánea y promete dar mayor experiencia en territorio a los oficiales que la operen.

En lo que a tecnología respecta, contará con:

Conexión directa con toda la red de vigilancia con cámaras de seguridad.

Autonomía eléctrica pero con la posibilidad de conectarse a la red si fuera necesario

Conexión satelital y 4G para mantenerse en la Red Tetra con la que opera la Policía

La Unidad Móvil de Monitoreo y Denuncias contará con tecnología de punta en la materia.

El jefe de gobierno destacó esta innovación de una "comisaría móvil" y el trabajo de su gestión en lo que respecta a seguridad, remarcando que Buenos Aires tiene “la tasa de crimen más baja de Latinoamérica”.

En el acto realizado en Palermo habló el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, en consonancia con el trabajo que lleva adelante este gobierno: “Nuestra convicción es clara: trabajamos para que los vecinos estén seguros en las calles y los delincuentes presos".

El ministro de Gobierno, Jorge Macri, llamó a que la inversión en seguridad no sea algo característico de Buenos Aires, sino algo que se tiene que trabajar en conjunto desde la política en general: “Que no sea éste un tema que el Gobierno nacional no toca. Enfrentar al delito nos tiene que encontrar a todos del mismo lado de la vereda”.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete, prefirió apuntar contra el gobierno nacional por los cambios en la coparticipación federal anunciados en 2020: “Aunque nos quieran quitar los recursos para la seguridad de la Ciudad, no vamos a aflojar. La seguridad es libertad y más calidad de vida para los ciudadanos”.