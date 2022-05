Viajaron a Israel en familia y le ofrecieron 600 camellos por su hija

Bernardita Pavani relató en un tuit un hecho que le ocurrió ocho años atrás cuando viajó con sus papas a Israel. "Facebook me recuerda que hace 8 años estaba en Israel. 8 años desde que le ofrecieron a mi papá 600 camellos por mi persona en el mercado de Jerusalén", contó en el posteo la joven que en aquel entonces era menor de edad.

El suceso desencadenó cientos de comentarios y llegó casi a los 84 mil "me gusta" en Twitter. Pavani contó también que "fue una situación turbia" porque el hombre la tomó del brazo y le gritaba a su madre en inglés "¡600 camellos! ¿Cuántos camellos quiere?". Finalmente, la joven se libró de la situación y se alejó rápido del puesto donde estaba el postor. "No pasó a mayores no se estresen", concluyó en otro posteo.

Bernardita Pavani estaba de paso por Jerusalén. Foto: Twitter de Pavani

El hilo de Twitter desató comentarios de todo tipo, desde aquellos que se ríen de la situación y dicen que el papá tendría que haber aceptado la oferta hasta los que relatan sus propias experiencias en Medio Oriente. "Te referís al shuk árabe de la ciudad antigüa. Qué raro que en inglés, la mayoría te escuchan hablar y repiten las pocas palabras que saben en tu idioma. Y sí, el manual del buen comercio les enseña a hacerse los chistosos. A mi marido le preguntaban si era Antonio Banderas", relató Mirta, otra usuaria de la red.

Egipto y Dubái por ejemplo, son otros países donde los comerciantes pretender comprar mujeres turistas a cambio de animales como camellos. A pesar de que muchos afirman que son "bromas" que hacen las personas del lugar para caer bien y de este modo acercarse a los turistas para venderles algo, otros acusan a esta costumbre de ser parte de la trata de personas.

Es bien conocido que en la antigüedad -y hasta no hace tantos años- en muchos países de Medio Oriente se compraban y vendían a las novias para formar matrimonios y favorecer así a ambas familias. De esto modo, al comprar el hombre a su esposa, esta se convertía en una mercancía y por ende, en su propiedad.

Trata de personas

En Argentina existe la Línea 145 disponible para recibir información, solicitar asistencia y realizar denuncias por trata de personas. La línea está disponible las 24 horas del día y a través de ella se puede denunciar la desaparición de una persona sin tener que esperar 48 horas, prostíbulos encubiertos y la reducción a servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural, fabril, casas particulares o en cualquier otro rubro.

Lo importante en estos casos es estar atentos a nuestro alrededor ya que de acuerdo a fuentes oficiales, un porcentaje alto de las personas rescatadas de la trata no estaban siendo buscadas por familiares ni allegados y en muchos casos ni siquiera había hecha una denuncia por desaparición.