Envenenaron a sus perros, no pudo soportar el dolor y tomó la peor decisión

Un hombre tomó la peor decisión luego de que alguien envenenara a sus mascotas, en Puebla, México. Según indican medios locales, los vecinos habían observado su deteriorado estado luego de perder a sus perros, pero no sospechaban que podía llegar al extremo que finalmente llegó.

El portal Milenio cuenta que el hombre tenía cerca de 50 años, y vivía con varios animales. Por algún motivo, alguien los envenenó, y le quitó la compañía que le daban. Días después del hecho, familiares lo encontraron ahorcado dentro de su vivienda.

Inmediatamente dieron aviso a la Policía Municipal, y cuando llegaron a la casa ubicada en calle 26 Norte entre la 12 Poniente, en San Rafael de la ciudad de Tehuacán, dieron aviso a Protección Civil.

La Policía Municipal llegó al lugar, pero no pudo hacer nada. Foto: gentileza Milenio

Los médicos no pudieron hacer nada por la víctima, que no tenía signos vitales. No trascendió si habrá una investigación por el caso, que entristece a todo México.