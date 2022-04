El niño granjero que se volvió viral por responder críticas en redes

Carlos Díaz es un colombiano de 15 años que creó, junto a su hermano Juan, una granja digital en Cundinamarca, que ya tiene casi 700 mil seguidores en todo el mundo. En los últimos días, uno de los videos que publicó en sus redes, en el cual le respondía a una argentina que cuestionaba lo que hacía, se volvió viral.

Resulta que hace unas semanas "el borrego" (su apodo) compartió un video en el cual explicaba qué hacer si "una de tus gallinas se como sus huevos" contando las posibles soluciones. A raíz de esto, otra usuaria de TikTok, que suele subir contenido acerca de alimentación vegana, subió un video en el que discutía este pensamiento argumentando que las gallinas tienen derecho a hacerlo "simplemente porque son de ellas y no tuyos".

El granjero le respondió con otro video explicando su punto de vista acerca del cuidado de estos animales en el que cuenta los motivos por los cuales hace lo que hace. "A todas las personas que usan redes sociales les pido que averigüen todo lo que vayan a subir, para no generar malentendidos o especular sobre la vida de las otras personas", exclamó el niño.

El cruce entre ambos usuarios generó muchas reacciones en las redes sociales. En general, todas fueron con apoyo hacia "el borrego". Algunos lo mostraron con cierto enfado hacia la argentina y otros eligieron hacer chistes con este tema.

Algunos usuarios aprovecharon el momento para hacer memes al respecto. Comparando la "pelea", con el episodio entre Will Smith y Chris Rock: "Cuando alguien me habla de Will Smith y claramente ya estamos en el chisme de la vegana de la ciudad vs el niño granjero de TikTok".

Un usuario hace una hilarante referencia a la famosa serie Bob Esponja: "Don Cangrejo tengo la sensación que una mujer adulta vegana está peleando contra un chico granjero... Y el chico está ganando"

Entre otros comentarios vistos en Internet apoyando al granjero Carlos aparecen algunos en los que se critica más fuerte a la argentina: "Estoy impactada con la pelea vegana argentina vs niño granjero colombiano al menos alguien conoce la pala -> el niño". Otro ejemplo de comentario sobre el tema: "Escuché 10 segundos a la señora vegana insoportable que pelea con el niño granjero y me dieron ganas de asar otro chorizo".

Otro usuario se mostró aún más enojado con el viral cruce de TikTok: "Jaja me encanta como el niño colombiano destrozó a esta pseudo vegana pelo teñido que quiso sobrar a un nene desde la comodidad de su casa y él desde su granja la acomodó con su altura y conocimiento".

Las críticas e insultos siguieron lloviendo para "velen" con el correr de las horas. Otro comentario que recibió, incluso exagerando un poco con la edad del joven colombiano: "Imagínate ser tan insoportable que hasta un niñito de 13 años te pone en tu lugar con solo ser más racional que tú. lmao".

Otro chiste algo picante acerca del polémico intercambio de videos: "Pibito granjero DESTRUYE Y ANIQUILA a vegana teñida de colorado con ARGUMENTOS Y LÓGICA".