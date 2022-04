En estas dos provincias, por distintos motivos, no se trabaja el lunes 2 de mayo

El Día del Trabajador, que se conmemora este domingo 1° de mayo, será feriado, pero se generó mucho revuelo últimamente debido a la mala casualidad de que este feriado inamovible caiga en un día no laborable para la mayoría de los trabajadores.

La empresa Bumeran, por ejemplo, confirmó en una gran movida de marketing que el lunes sería feriado para sus trabajadores. El portal de empleo online conmemorará el próximo 2 de mayo como el "Día del Talento", para que la mayoría de los trabajadores tengan un días más de descanso. La empresa está presente en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Panamá.

La empresa también invitó a otras compañías a sumarse a la iniciativa y dar el lunes libre a sus empleados: "Todas las organizaciones, grandes, chicas, nacionales e internacionales están invitadas a cerrar sus oficinas y sumarse" comentaron mediante un comunicado.

Por este camino va la provincia de La Rioja, donde su gobernador, Ricardo Quintela, marcó una diferencia con el resto del país, y declaró como asueto el lunes 2 de mayo para los trabajadores de la administración pública local.

El gobernador peronista anunció esto a través de su cuenta oficial de Twitter: "Con motivo del Día del Trabajador y la trabajadora que se conmemora este domingo 1 de mayo, decidí decretar asueto para el lunes 2 para la Administración Pública".

A modo de justificación, el presidente del Partido Justicialista de La Rioja expresó: "Es mi deseo que puedan contar con un día de descanso y reunión entre compañeros y compañeras celebrando su día".

Esta medida impresionó y asombró a propios y extraños, generando comentarios de todo tipo en las redes:

La Rioja decretó Feriado Administrativo el 2 de mayo.

Porque siempre se puede ser más vago. — Vitu (@MVitucita) April 29, 2022

Otros usuarios expresan su opinión en contra de la medida

Un usuario comenta con indignación: "Cuando se den cuanta que la mejor forma de celebrar el Día del Trabajador es Generando Trabajo Privado Registrado en vez de planes y cargos estatales puede ser que Argentina empiece a ser un país, chiquito, pero un país. No una joda como la convirtieron 75 años de peronismo". La opinión de una usuaria riojana que se opone al feriado por asueto

Ariel Quintela, por su parte, declara: "Somos un país fundido por sucesivas administraciones de diferentes partidos, alianzas y negociados, cuyo resultado es el 50% de los niños sean pobres con inseguridad alimentaria viviendo de planes porque no hay trabajo Y usted decreta asueto? No les da vergüenza?" a lo que otro usuario responde en la misma línea "El balance de 2021 indica que Aerolíneas Argentinas perdió $800 millones de USD. En un país donde el 65% de los chicos son pobres, la prioridad son los puestos de La Cámpora".

Somos un país fundido por sucesivas administraciónes de diferentes partidos , alianzas y negociados ,cuyo resultado es el 50% de los niños sean pobres con inseguridad alimentaria viviendo de planes porque no hay trabajo

Y usted decreta asueto ?

No les da vergüenza ? — Ariel Quintela uD83DuDE9AuD83EuDDC0uD83CuDF56uD83EuDD53uD83CuDF54uD83CuDF2DuD83EuDD8E (@galledecopas) April 29, 2022

Pablo Bravo también replica contra la medida: "Qué fácil que es hacer política con la plata de los contribuyentes privados que pagan los sueldos de los trabajadores públicos que no van a trabajar un 2 de mayo. Increíble. No tan increíble, Argentina". Como se puede ver, la medida no tuvo un gran recibimiento entre los usuarios de las redes

En San Luis tampoco se trabaja el lunes 2 de mayo. Lo decretó el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, aunque en este caso no se trata del día del trabajador sino de una festividad religiosa.