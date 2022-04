Mejores casinos en línea disponibles en Argentina para el 2022

Argentina es conocida por sus glaciares, sus gauchos y Maradona, pero ¿sabías que este inmenso país americano también es conocido por sus casinos en línea?

Si estás interesado en comenzar a jugar juegos de casino o sos un veterano en busca de un sitio nuevo con disponibilidad en Argentina, te recomendamos que sigas leyendo el siguiente artículo, ya que te vamos a mostrar los mejores casinos en línea disponibles para Argentina en el 2022.

Lista de mejores casinos

10 Mejores casinos en línea para Argentina

1. National Casino - Casino con la experiencia más completa

Pros:

Catálogo bastante completo de tragamonedas y juegos de mesa

Bonificación de bienvenida bastante atractiva

Métodos de pago aceptan pesos argentinos

Disponible para móviles

Contras:

No posee juegos de baccarat

No posee juegos de bingo o keno

Es necesario registrarse para ver las opciones de depósito

Nuestra lista comienza con National Casino, un casino en línea perteneciente a TechSolutions Group Limited. Este casino ha ido llamando la atención de los jugadores argentinos y latinoamericanos en general al ofrecer una experiencia de casino bastante completa, permitiendo acceder a múltiples juegos, promociones y diversas opciones de pago.

Catálogo de juegos: 4,9/5

National Casino cuenta con más de 1.000 tragamonedas disponibles de estudios populares tales como Microgaming, Playtech, Spin n Go y muchísimos otros más. Además de las tragamonedas también hay un diverso catálogo de juegos de blackjack y ruleta disponibles.

Promociones disponibles: 4,7/5

National Casino ofrece a sus jugadores un bono de bienvenida para sus primeros dos depósitos. Por el primer depósito recibirás un 100% adicional más 100 giros gratis en Avalon: The Lost Kingdom, y por tu segundo depósito recibirás el 50% adicional más otros 50 giros gratis en Johnny Cash.

Además del bono de bienvenida, podés acceder a promociones semanales como 100 giros gratis los lunes, o recargas de hasta 25.000 ARS los viernes. Los requisitos de apuesta son relativamente altos, pero creemos que ofrecen todavía buenas oportunidades a sus jugadores.

Métodos de pago: 4,9/5

Si querés jugar con dinero de verdad te encantará saber que National Casino ofrece diversos métodos de pago, empezando por tarjetas de crédito como Visa y MasterCard, e-wallets como Skrill y Neteller, o criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.

La velocidad de transferencias en cada método de pago es bastante buena. Recomendamos usar criptomonedas e e-wallets, ya que la velocidad para depósitos y retiros suele ser mayor.

Seguridad y licencias: 5/5

National Casino cuenta con tecnología Secure Socket Layer de 128 bits, la cual sirve para garantizar la seguridad de todas las transacciones que hagás. Además de esto, cuenta con licencias de Curacao eGaming y Kahnawake Gaming Commission, las cuales reafirman que es un negocio legítimo y seguro.

2. Playamo - Mejor catálogo de tragamonedas

Pros:

Enorme catálogo de tragamonedas

Ruleta de bonificaciones con giros gratis y bonos de depósito

Múltiples criptomonedas disponibles para pago y retiro

Tiene varios torneos disponibles.

Contras:

Hay pocos juegos de mesa que no sean en vivo

No tiene juegos de bingo

Requisitos de apuesta altos

El segundo lugar de nuestra lista lo ocupa Playamo, un casino en línea perteneciente a Dama N.V. Este casino es conocido por su enorme cantidad de tragamonedas disponibles, a las que podés acceder sin ningún registro previo tanto en computadoras como en celulares a través de cualquier navegador.

Catálogo de juegos: 4,7/5

Playamo se destaca por su gigantesco catálogo de tragamonedas formado por juegos de al menos 70 desarrolladores, entre las cuales podemos contar algunas como BGaming, Pragmatic Play o Spinomenal. Aunque no hay tantos títulos de blackjack y ruleta como los hay de tragamonedas, todavía podés disfrutar de varios títulos de calidad como Blackjack Multihand Pro y European Roulette VIP.

Promociones disponibles: 4,7/5

Playamo tiene una buena variedad de promociones, empezando por un bono de bienvenida del 100% por tu primer depósito, el cual te da hasta un máximo de 11.000 ARS para jugar. También tenés un bono por tu segundo depósito que te da hasta 22.000 ARS, pero solo equivaldrá al 50% de tu segundo depósito.

También podés participar en las promociones semanales que te dan giros gratis o recargas, pero debes tener en cuenta que los requisitos de apuesta son bastante altos siendo hasta 50 veces tu apuesta.

Métodos de pago: 4,6/5

Entre los métodos de pago disponibles en Playamo podemos mencionar algunos como Skrill, Neteller, PaySafeCard, Ethereum o Bitcoin. La velocidad para los depósitos y retiros es bastante buena, con todos siendo efectivos de inmediato. Además, podés retirar hasta un máximo de 550.800 ARS por transferencia, usando billeteras electrónicas como Skrill o tarjetas de crédito como Visa.

Seguridad y licencias: 4,9/5

Con respecto a las licencias, Playamo cuenta con una de Curacao eGaming. Además de esto, cuenta con tecnología SSL, la cual sirve para proteger la información de sus jugadores.

3. Bodog Casino - Mejor bono de bienvenida

Pros:

Excelente oferta de bienvenida

Buen catálogo de tragamonedas y bingo

Múltiples opciones de pago

Asistencia al cliente 24/7

Contras:

Hay muy pocas versiones de ruleta

No hay muchas e-wallets disponibles para depósito

No hay juegos de baccarat disponibles

Bodog casino es un casino en línea operado por Connaught Media B.V., y ocupa el tercer puesto en nuestra lista de favoritos. Este casino ha sido popular por varios años en el continente latinoamericano por sus múltiples opciones de pago, juegos disponibles y promociones para jugadores de casino y póquer.

Catálogo de juegos: 4,5/5

En Bodog Casino podés disfrutar de más de 300 tragamonedas de estudios como Evolution Gaming, Microgaming y Habanero. Adicionalmente. podrás disfrutar de varios torneos de póquer, casino en vivo y títulos de bingo como Spin Bingo o Burger Bingo.

Lamentablemente el catálogo de blackjack y ruleta es un poco escaso, pero si andas en busca de tragamonedas, bingo o póquer, verás que Bodog es una opción bastante sólida.

Promociones disponibles: 4,9/5

Bodog tiene varias promociones disponibles, empezando por el bono de bienvenida que te da el 100% de tus primeros tres depósitos con un máximo disponible de 55.000 ARS para tu primer depósito y 44.000 ARS para tu segundo y tercer depósito.

Métodos de pago: 4,7/5

Bodog Casino ofrece diferentes opciones de pago para los jugadores argentinos, tales como Amex, Bitcoin, EcoPayz y Astropay, y tarjetas de crédito Visa y MasterCard. Lamentablemente no hay muchas opciones para retiro que no sean criptomonedas, pero si vos contás con este tipo de divisa no tendrás inconveniente al usar Bodog Casino.

Seguridad y licencias: 4,9/5

Si te preocupa la seguridad, dejá que te digamos que Bodog Casino cuenta con una licencia de Curacao eGaming, la cual lo valida como un negocio legítimo. Además de esto, el casino aplica las políticas KYC (Know Your Customer) para verificar siempre que los datos de sus usuarios sean legítimos y no haya ningún tipo de fraude de identidad.

4. Playzee - Mejores juegos de Slingo

Pros:

Excelente catálogo de juegos Slingo

Posee un club con diferentes beneficios

Múltiples promociones diarias

Servicio al cliente disponible las 24 horas

Contras:

No hay catálogo de póquer

No podés usar criptomonedas para depositar o retirar

No hay juegos de baccarat

En nuestro cuarto lugar tenemos a Playzee, el cual es un casino operado por White Hat Gaming Limited. En este casino podrás adentrarte en el laboratorio del Profesor Zeegmund, el cual trabaja en el desarrollo de nuevas tragamonedas y nuevas promociones diarias. Podés acceder a Playzee a través de tu computadora o móvil y probar los juegos sin necesidad de registrarte.

Catálogo de juegos: 4,5/5

En Playzee tenés diversas tragamonedas de GameBurger Studios, Microgaming, Pragmatic Play y muchos otros estudios más, aunque no hay muchos juegos de blackjack y ruleta. Podrás disfrutar tambén de máquinas de Slingo, las cuales son una combinación de bingo y tragamonedas que ofrecen bastantes premios a los fanáticos de cualquiera de estos juegos.

Promociones disponibles: 4,7/5

Si te registrás en Playzee podrás acceder a un bono de bienvenida, el cual te dará bonos de depósito y giros gratis para tus primeros tres depósitos. Aparte de este bono, podés disfrutar de diferentes promociones diarias durante toda la semana, además de ganar puntos para usar en el club Zee, el cual te permite obtener aún más bonos de depósito y giros gratis.

Métodos de pago: 4,5/5

Si deseas jugar con criptomonedas, lamentamos decirte que Playzee no acepta este tipo de divisa. Aun así, podés depositar y retirar usando varias otras opciones, tales como tarjetas de crédito, Skrill, Neteller, MuchBetter o PaySafeCard, todas con tiempos de transferencia instantáneos y sin ningún tipo de comisión por usarlas.

Seguridad y licencias: 5/5

Playzee cuenta con licencias de la Malta Gaming Authority y la United Kingdom Gambling Commission, dos de los organismos regulatorios de mayor prestigio en Europa. Además, Playzee ofrece servicios de restricción de cuenta para así ayudarte a limitar cuánto gastas mensualmente en el casino o darte un respiro si lo necesitás.

5. 888 Casino - Mejor casino móvil

Pros:

Requisitos de apuesta bajos

Optimizado para celulares

Excelente interfaz visual con fácil navegación

Múltiples tragamonedas y juegos de casino en vivo disponibles

Contras:

Puede ser difícil encontrar otros juegos como blackjack o ruleta

No se permiten criptomonedas para realizar pagos

No tiene juegos de bingo

Llegamos a la mitad de nuestra lista con 888 Casino, un casino en línea operado por Virtual Global Digital Services Limited en el cual podés disfrutar de una enorme cantidad de tragamonedas y juegos en vivo en la comodidad de tu celular o tablet. Si querés empezar a jugar, podés hacerlo probando los juegos sin registro o pago alguno.

Catálogo de juegos: 4,6/5

Como mencionamos anteriormente, en 888 Casino podés disfrutar de múltiples tragamonedas, entre las cuales podemos mencionar títulos populares como Rainbow Gold, Fire Blaze Red Wizard y Raging Rex 2. Si las slots no son lo tuyo también podés disfrutar del catálogo de tarjetas para raspar, el casino en vivo o los títulos de blackjack disponibles.

Promociones disponibles: 4.5/5

888 Casino ofrece dos bonos de bienvenida: el primero duplica tu primer depósito con un límite de 22.000 ARS, mientras que el segundo duplica tu primer depósito con un límite de 11.000 ARS, pero también te dará el 30% de tus próximos cuatro depósitos, con un límite de hasta 38.550 ARS. También podés disfrutar de una ruleta que te ofrece premios diarios y bonificaciones para el casino en vivo.

Métodos de pago: 4,5/5

En 888 Casino no podrás usar criptomonedas para realizar depósitos, pero podrás usar otros métodos tales como Skrill, MuchBetter, Neteller, ecoPayz y tarjetas de crédito.También podés usar PaySafeCard, Neosurf y AstroPay, pero debés tener en cuenta que no podrás hacer retiros con estos métodos.

Seguridad y licencias: 4,9/5

888 Casino cuenta con licencias de la Malta Gaming Authority y la United Kingdom Gambling Commission. Al igual que en otros sitios de nuestra lista, en este casino podés limitar la cantidad o el tiempo que vos querés apostar.

6. 1bet - Mejor casino para baccarat

Pros:

Atractivo catálogo de baccarat y tragamonedas

Bono de bienvenida de hasta 60.600 ARS

Casino en vivo

Contras:

Requisitos de apuesta altos

Es necesario registrarse para probar los juegos

No está optimizado para celulares

7. 22bet Casino - Mejor casino en vivo

Pros:

Posee un catálogo bastante atractivo de juegos de casino en vivo

en vivo Tiene una excelente interfaz que hace fácil buscar los juegos

Tiene aplicación para Android e iOS disponible

Contras:

La página puede tardar en cargar a veces

No hay muchos juegos de mesa que no sean en vivo

No tiene juegos de baccarat

8. Casino Tropez - Mejor aplicación de escritorio

Pros:

Requisitos de apuesta bajos

Aplicación optimizada para computadoras

Tiene gran cantidad de juegos de Playtech

Contras:

No tiene aplicación para celulares

No tiene juegos de bingo

No admite uso de criptomonedas

9. Europa Casino - Mejores métodos de pago

Pros:

Tiene aplicación para Windows

Amplio catálogo de juegos de Playtech

Varios juegos de blackjack disponibles

Contras:

No tiene juegos de baccarat

No tiene métodos de pago con criptomonedas

Funciona algo lento en celulares

10. Magic Red - Mejor catálogo de NetEnt

Pros:

Bonus de bienvenida de hasta 22.000 ARS

Está optimizado para celulares

Excelente catálogo de juegos de NetEnt

Contras:

No tiene juegos de blackjack

Muy pocos juegos de mesa disponibles

No tiene métodos de pago con criptomonedas

Cómo seleccionamos los mejores casinos

Catálogo de juegos

Todos los casinos necesitan un catálogo de juegos que puedan atraer a cualquier clase de jugadores. Algunos casinos prefieren trabajar exclusivamente con una sola desarrolladora, mientras que otros prefieren hacer las cosas en grande y tener enormes catálogos de juegos. Sean cuales sean tus preferencias, estamos seguros de que los casinos de esta lista podrán cumplirlas sin problemas.

Promociones disponibles

Los casinos en línea tienden a ofrecer diversas promociones a sus usuarios para que estos se mantengan jugando. Estas promociones pueden variar entre bonos de depósito, giros gratis para los tragamonedas, o beneficios a la hora de jugar póquer o juegos en vivo. Sean cuales sean las promociones que estén disponibles, estas llegan a jugar un factor importante en la experiencia total de los jugadores, y por lo tanto son uno de los factores que analizamos en profundidad para elegir los mejores casinos para Argentina.

Métodos de pago

Para ganar dinero en los casinos en línea debés jugar usando dinero real, lo cual se hace transfiriendo dinero a tu cuenta de casino. Este es un proceso normalmente simple, pero puede llegar a volverse tedioso (en especial para los novatos) si el casino no tiene disponibles los métodos de pago que tu usás habitualmente. Por lo tanto, para nosotros este es uno de los puntos más importantes a la hora de elegir los mejores casinos.

Seguridad y licencias

A la hora de jugar o ingresar datos personales y bancarios en cualquier sitio en línea, es primordial que tomes en cuenta la seguridad. Todo casino respetable siempre contará con las licencias apropiadas para operar, sin mencionar los protocolos para proteger tus datos, así que este es uno de los puntos más importantes para nuestros expertos a la hora de seleccionar los casinos mostrados en este artículo.

Guía para elegir casinos en línea

¿Es necesario pagar para jugar en los casinos en línea?

La mayoría de los casinos en línea permiten a sus usuarios probar los juegos de su catálogo a través del modo de demostración. Algunos como National Casino incluso te permiten jugar sin necesidad de registrarse.

¿Qué necesito para jugar en los casinos en línea?

Para jugar en casinos en línea lo único que necesitás es tener una computadora o celular y conexión a internet. Los casinos en línea hoy en día te permiten acceder desde cualquier navegador moderno, por lo que no necesitás descargar ningún otro software adicional.

¿Cuál es la diferencia entre los juegos de casino en vivo y los convencionales?

Los juegos de casino convencionales funcionan con el sistema “Random Number Generator”, el cual hace que la computadora saque miles de resultados al azar. Los juegos en vivo, por otro lado, funcionan con crupieres reales, son transmitidos a través de una cámara y gestionan el juego como en un casino real.

¿Cómo funcionan los programas de fidelidad?

Los programas de fidelidad o VIP te permiten obtener recompensas o bonificaciones al obtener puntos mientras juegas. La mayoría de programas de este tipo tienen diversos niveles en los cuales podés ir obteniendo mejores recompensas. Para unirte a un programa de fidelidad o VIP solo tenés que registrarte en el casino y empezar a jugar.

¿Qué es el RTP?

El RTP es la abreviación de “Return to Player” o retorno al jugador, el cual es un ratio usado para calcular cuánto dinero puede recuperar un jugador al ganar en juegos de casino. Por ejemplo, si apostaste 000 ARS y el RTP del juego es de 99%, entonces podrás recuperar al menos 2.900 ARS al ganar en dicho juego.

¿Qué es lo más importante a la hora de elegir un casino en línea?

Lo más crucial que debés tomar en cuenta a la hora de elegir un casino es decidir primero qué es lo que vos querés de dicho casino. ¿Buscás casinos en vivo? Entonces es posible que 22Bet casino te ofrezca una mejor experiencia que los otros sitios de esta lista. ¿Buscás juegos de baccarat? Entonces nuestra recomendación es ir a 1Bet. El mejor casino en línea para vos al final será el que te ofrezca lo que estés buscando y, por supuesto, que cumpla con todas las medidas de seguridad.

Comparación de los mejores casinos en línea en Argentina

Entendemos que puede ser difícil memorizar toda la información que te hemos dado con respecto a los casinos de esta lista, así que hemos preparado la siguiente tabla para que vos mismo hagás las comparaciones entre todos los mejores casinos en línea de Argentina.

¿Cómo creo una cuenta en un casino en línea?

Si vos sos nuevo en el mundo de los casinos en línea y no sabés por dónde empezar, quedate tranquilo, ya que aquí te explicaremos paso a paso cómo hacer una cuenta usando como ejemplo a National Casino:

Presioná el botón “Registrarse”. Para comenzar el proceso de registro, presioná el botón “Registrarse”, el cual hará aparecer una pequeña ventana donde colocarás tus datos. Insertá tus datos. Se te pedirá correo, datos personales, tu país de origen, la divisa que querés usar y tu número telefónico. Depositá y jugá. Una vez que hayas colocado tus datos, la cuenta estará lista para usar y serás redirigido a la página de depósito. Allí podrás realizar tu primer depósito y reclamar el bono de bienvenida. Si no deseas depositar todavía, podés salir de esa sección y probar primero los juegos de National Casino.

Para finalizar…

Como vos podés ver, Argentina ofrece múltiples opciones para disfrutar de los juegos de casino en línea en este 2022. Entre las opciones que mencionamos acá, nuestra recomendación principal es National Casino, por su gran variedad de juegos, excelentes promociones y métodos de pago. Por supuesto, si este casino no es de tu agrado, te invitamos a que probés todos los otros casinos de nuestra lista y decidás vos mismo cuál es tu casino preferido.