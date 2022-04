Elevan el alerta meteorológico por una gran tormenta en La Plata

Por el avance del fenómeno meteorológico sobre la ciudad de La Plata, el intendente Julio Garro, convocó al Comité Operativo de Emergencias Municipal con el objetivo de diagramar tareas preventivas y de control. Hasta el momento se establece el nivel de atención del riesgo amarillo disponiendo la vigilancia meteorológica con actualizaciones del pronóstico cada dos horas. No se descarta que el alerta pase a naranja, conforme la gravedad del fenómeno.

El Comité de Emergencias Municipal (COEM) está integrado por autoridades de las áreas de Protección Civil, Salud, Espacios Públicos, Gobierno, Coordinación y Obras Públicas. Tiene como objetivo realizar tareas preventivas, diagramar un plan de acción articulado entre las distintas áreas operativas y estudiar el avance del fenómeno meteorológico previsto.

Alerta naranja en La Plata, a pesar de que meteorólogos descartan que se trate de una supercelda.

Además, se dispuso un plan de acción articulado por distintas áreas comunales que contemplan las tareas de monitoreo meteorológico, el control permanente de arroyos y la activación de dispositivos del Sistema Hidrometeorológico (que permiten vigilar en tiempo real los datos sobre el comportamiento de los afluentes, la cantidad de precipitaciones caídas y el estado de las bocas de tormenta).

Desde el municipio platense informaron que realizaran acciones preventivas en la vía pública (relevamiento de objetos externos a las viviendas que puedan volarse y de ramas de árboles con riesgo de caída). Además, las cuadrillas de prevención de inundaciones intensificaron las tareas de limpieza y mantenimiento de sumideros con camiones desobstructores.

En tanto se establecerán bases operativas en diferentes puntos de la Ciudad, con el objetivo de cubrir todas las zonas del partido de La Plata. Los equipos están conformados por Protección Civil, Control Ciudadano, Espacios Verdes y Alumbrado Público.

MDZ habló con el meteorólogo Mauricio Saldívar, director de Hidrometeorológica de la Municipalidad de La Plata, quien llevó tranquilidad a la población descartando que se trate de una supercelda y aclaró: “Estamos esperando que se desarrollen a partir de esta tarde y hasta mañana a la mañana tormentas. Alguna de las cuales pueden ser de características fuertes y muy fuertes con ráfagas que podrían superar los 60 KM/H, con abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo y no descartamos la probabilidad de granizo”.

Saldívar agrego: “Por eso vamos a establecer una vigilancia meteorológica, con actualización de pronóstico cada dos horas, para que la gente se quede tranquila de que van a tener la última información disponible. El seguimiento se hace cada dos horas, habitualmente las tormentas tienen una duración de una hora, podemos en ese lapso de tiempo hacer un seguimiento y si pasa algo raro en el medio de esas dos horas lo podemos avisar”.

El director de Hidrometeorológica del municipio platense afirmó que "las tormentas que se esperan para hoy en La Plata tienen una alta probabilidad de ser severas” y no descartó que mañana, dependiendo de cómo se desarrollen las tormentas, haya una supercelda. En este sentido señaló que “probablemente haya alguna supercelda, no es tan fácil de pronosticar y sólo se puede decir que es una supercelda cuando está ocurriendo, no antes de que ocurra”. Saldívar reiteró que para hoy en la ciudad de La Plata se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden ser fuertes y severas.

Por su parte el intendente de La Plata, Julio Garro, afirmó en su cuenta de Twitter que desde la municipalidad están siguiendo la evolución de la tormenta y llamó a los vecinos a que sigan las recomendaciones del municipio.

Vecinos: a partir de la tarde esperamos tormentas fuertes y vientos con ráfagas superiores a los 60 km/h. Elevamos el nivel de riesgo a alerta AMARILLO, pero el equipo técnico está evaluando si pasamos al alerta NARANJA. pic.twitter.com/GV0kzw5wep — Julio Garro (@JulioGarro) April 26, 2022

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde la Municipalidad de La Plata, a través de los canales de información, recomiendan a los vecinos:

Limpiar y revisar las canaletas, desagües y techos de su vivienda;

Permanecer en un lugar seguro durante el momento de las tormentas;

No tocar cables ni postes de luz;

Retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Además, se le pide a la población que evite sacar los residuos teniendo en cuenta que los mismos pueden causar la obstrucción de los desagües e impedir el normal escurrimiento del agua.

En caso de emergencias piden a la ciudadanía que se comuniquen a los teléfonos 103 de Protección Civil y al 911 de la Policía; mientras que, para realizar reclamos o pedidos, podrán hacerlo a la línea de atención del 147 y para emergencias médicas en la vía pública, deben llamar al 107 del SAME La Plata.