Anticipan que habrá despidos en importantes sectores comerciales de Mendoza

Walter Carvalho, Gerente General de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) habló en MDZ Radio sobre el duro comunicado que lanzó la institución este fin de semana. Advirtieron que ciertos sectores, ante el avance de la paritaria, deberán recurrir a despidos para sostenerse en actividad y apuntaron duro contra el Gobierno nacional y la oposición por la crisis económica.

Carvalho dijo que ven con preocupación las próximas paritarias. "La actividad económica está resurgiendo de los efectos nocivos que tuvo la pandemia. Algunos rubros se han recuperado más, otros menos. Pero en promedio, con mucho esfuerzo, están en niveles iguales o menores aún a la pre pandemia. Esto, aparejado al tema inflacionario, a la baja actividad y a la contracción de la economía".

De cara a una paritaria, el gerente general de la UCIM mencionó que "es algo que se tiene que hacer, pero las empresas no estarían en condiciones de afrontar nuevos incrementos de costos, la coyuntura no está ayudando".

Consultado sobre si anticipan despidos, el entrevistado respondió: "Sí, obviamente que si". "Es algo que puede ocurrir en ciertas actividades. De hecho, ya ha sucedido porque no han podido sobrevivir a la pandemia. Otras han apostado a la clandestinidad, al marco informal, para seguir adelante. Incrementar los costos en una situación tan compleja puede llevar a los despidos, principalmente aquellos vinculados a servicios o al turismo, que si bien están trabajando, después de Semana Santa comienzan un período complicado", justificó.

A nivel general, Carvalho cuestionó a la dirigencia política. "Vemos falta de consenso, algo tan útil y tan necesario. Percibimos una falta de ideas creativas que saquen al país del letargo en el que está. La inflación galopante que estamos teniendo está contenida por medidas que no están dando resultados. Y la cuestión de fondo es que no hay un plan económico visible, pero no sólo a nivel oficial sino también de la oposición, que no es capaz de presentar un plan consistente para la realidad que estamos atravesando. Los días siguen pasando y los efectos siguen afectando a la sociedad".

"Pedimos reformas estructurales de fondo. Por ejemplo, la excesiva presión tributaria hace que ciertas actividades sean inviables. Lo que menos quiere el empresariado es deshacerse de su planta personal, pero es un fenómeno que puede suceder en este contexto", concluyó el titular de la UCIM.