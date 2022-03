Mercado Libre y Mercado Pago tienen problemas: la reacción de los usuarios

Los dos parámetros que se disparan cuando una red social falla sirvieron para comprobar las fallas en Mercado Libre y Mercado Pago. En Downdetector, el sitio que registra los reportes de fallas de sitios y aplicaciones las denuncias pasaron de 0 a 1000 en apenas unos minutos, Y la curva sigue muy alta. En Twitter, la red social de la espontaneidad y la ironía, los usuarios comenzaron a manifestarse un poco en forma de queja o reclamo y otro tanto en su lenguaje habitual: los memes.

¡Memes! La respuesta de los usuarios a la caída de Mercado Pago y Mercado Libre

"¿A alguien más no le anda Mercado Libre?", se preguntaba alguien y la pregunta parecía tener eco en Twitter ya que se replicó con esas palabras y más de mil veces. Algunos por el deseo o la necesidad de usar la red se dieron cuenta de que tanto Mercado Pago como Mercado Libre estaban caídos. Otros lo notaron cuando fueron a las aplicaciones o sitios web de la compañía con el afán de comprobar si la noticia era real o se trataba de una fake news.

"¿Será esta una señal para dejar de gastar en Mercado Libre y empezar a ahorrar para un terrenito?", se cuestionaba alguien. Y otro más señalaba: "Mercado Pago se cayó Mercado pago. No puedo operar. Ni ingresar ni transferir dinero". Otro más se quejaba con un mensaje a la empresa: "Casi me quedo sin comer porque nadie acepta la tarjeta, tuve que pedir fiado nomás".

Tal vez alertado por el hackeo que sufrió la empresa hace apenas una semana un usuario comentaba: "Alguno está teniendo problemas con Mercado Pago? Hace rato no me deja usarlo y me volvió a pedir todos los datos". Es que, en épocas de ciberestafas uno tiende a desconfiar. Y no fue el único. Otro usuario cuestionó al creador de la compañía: "Si Galperin pagara buena seguridad informática seguramente no pasaría. ¿Otro filtro de información? Es contrafáctica mi teoría, si. Pero no puedo pagar, transferir, enviar ni sacar mi dinero de mi cuenta de Mercado Pago. Y después se preguntan porqué bajan las acciones de Meli".

Agarrame que NO PUEDO ENTRAR A MERCADO LIBRE!!!! pic.twitter.com/YeDLVd3WKz — Gâz uD83EuDD84 (@NumeralGaz) March 15, 2022

"En este momento estamos enfrentando inestabilidad en nuestros servicios. Te pedimos disculpas por el inconveniente, ya estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible", dice el sitio de ayuda de Mercado Libre.