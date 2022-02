Vendimia de la Ciudad: el gobernador y una celebrity nacional disfrutaron en una plaza Independencia colmada

La Ciudad ya tiene nuevas soberanas. Se trata de Guadalupe Cuervo Jardel (reina, 19 años), licenciada en Publicidad, representante del Club de Ajedrez Mendoza y Marta Susana Palomo (virreina, 39 años), representante del Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza y profesora y especialista en Lengua y Literatura. Ambas fueron elegidas por el público con el nuevo sistema adoptado en la Ciudad, la boleta única vendimial, que presentó a las 10 candidatas al cetro de manera clara, fácil y sustentable.

El momento de la coronación de Guadalupe y Marta.

Al respecto de esta edición abierta (por la extensión de la edad), participativa (porque vecinos y público en general pudieron elegir a las candidatas) e innovadora (por la incorporación de la boleta única), el intendente de la capital, Ulpiano Suarez, manifestó: “Estoy muy contento como todos los vecinos, vecinas y turistas. La Vendimia del año pasado fue atípica, nos adaptamos en formato virtual, pero los mendocinos querían volver a esto, a copar las plazas y los distintos espacios municipales para encontrarnos y disfrutar de la Vendimia. Estoy orgulloso de volver a esta plaza después de cuatro años y vemos que está colmada".

La presencia de las Drag Queen, muy aplaudida.

"Se votó a través de la boleta única vendimial, que anunciamos allá por el mes de diciembre. Nosotros planteamos que la elección de la reina de la Ciudad iba a ser innovadora y le acercamos esta herramienta a los vecinos, para que entiendan que es muy buena no solo para elegir a la reina de la Ciudad, sino también para elegir al próximo gobernador o gobernadora, próximos intendentes, concejales y legisladores de una forma clara, sencilla, que además nos va a permitir bajar muchísimo el gasto de la política y que tiene un impacto ambiental positivo, porque se van a imprimir muchas menos boletas".

La flamante soberana saluda al público.

También expresó sus palabras la reina saliente de la Ciudad, María Soledad Bernal, quien manifestó con sentimientos encontrados su orgullo por haber portado la corona de la Capital: "Estoy feliz por despedirme de esta manera, de forma presencial, y por haber portado estos atributos tan importantes para nuestra cultura y tradición. Un sueño realmente cumplido, que sin amor, respeto y compromiso no hubiera sido posible. Dejo el legado a esta mujer fuerte, empoderada y hermosa, que estoy segura que va a brillar en este camino. Agradezco a la Ciudad de Mendoza; al Intendente, Ulpiano Suarez; a mi club, Independiente Rivadavia; a mi familia, amigos y a todos los artistas, ya que sin ellos esto no podría haber sido posible".

Finalmente, la flamante reina de la Ciudad 2022, Guadalupe Cuervo Jardel, se emocionó con el cariño de la gente y dio el primer discurso de su mandato, iniciado en inglés: “Comencé de esta manera porque la Ciudad es una capital turística. Lo que acaba de empezar realmente no me lo esperaba. Quiero agradecer a mis amigos, mi familia, el Municipio y a mis compañeras, porque todas somos reinas, porque una reina no es quien porta atributos, somos todas aquellas mujeres resilientes y empáticas. Por otra parte, quiero transmitir que nos capacitemos como ciudadanos, porque la historia de nuestra provincia y Ciudad es muy rica. Por último, quiero agradecer a la Virgen de la Carrodilla y sobre todo pedir por un buen año de cosecha, de trabajo y una feliz vendimia”.

La actual soberana participará de la elección a reina nacional el sábado 5 de marzo en el tradicional Teatro Griego Frank Romero Day, en el despliegue de Milagro del Vino Nuevo, Vendimia de Mendoza.

Diversas personalidades de la política y la cultura

En la primera fila... ¡se charlaron todo!

Además de las miles de personas que asistieron a vivir Vino al Vino, acompañaron al intendente de la Ciudad el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez; el vice gobernador, Mario Abed; las y los ministros Nora Vicario (Turismo y Cultura), Ana María Nadal (Salud, Desarrollo Social y Deportes), Mario Isgró (Planificación y Estructura), Víctor Ibañez (Gobierno, Trabajo y Justicia) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

Suarez saluda a Maximiliano Guerra.

También estuvieron presentes el juez de la Suprema Corte de Mendoza, José Valerio, los intendentes Daniel Orozco (Las Heras), Raúl Rufeil (San Martín), el Director General de Escuelas, José Thomas y del mundo de la cultura nacional, el gran bailarín, coreógrafo y director Maximiliano Guerra y su esposa, la bailarina Myriam Barroso y demás personalidades de la cultura local.

La escenografía

Para darle volumen a la escenografía, de una superficie total de 1250 metros cuadrados, se realizó una tridimensión que extendió el friso del segundo cuadro y la bandera hacia arriba y atrás. Se levantaron tres escenarios, dos incorporados en la fuente, transmitiendo mensajes de biodiversidad, cultura urbana, paisajismo, deporte, turismo y patrimonio y se transformó a la plaza Independencia en un verdadero Teatro Griego (con formato de gradas).

También se añadieron pantallas laterales de 7x4 metros, 600 luminarias de alta tecnología, efectos especiales, mapping y un importante equipo de sonido. Por encima del escenario, drones capturaron la imagen de una plaza llena, y por abajo y los costados, distintas cámaras transmitieron para los canales oficiales de la Ciudad a través de YouTube.

De esta manera, los espectadores pudieron apreciar claramente el espectáculo, reflejado a 180º.

Vino al Vino: la Ciudad como encuentro con la bebida emblema

La previa comenzó a las 20.30 con la presencia de más de 7000 personas en Plaza Independencia y otras concentradas en la Peatonal, mirando la gran fiesta de la Ciudad por pantalla grande. Con la conducción de Mari Mari y Rosalía Najle, el despliegue artístico de los DJs Pareci2, el trap de Kacec y las canciones de Nacho y Javier Montalto, el público arrancó la noche bien arriba, en el preludio del acto central. También hubo juegos y sorteos entre los presentes, quienes se divirtieron y ganaron vinos y dulces.

Maximiliano Guerra disfrutó de la noche vendimial.

A las 22 horas, ingresaron las candidatas de la Ciudad junto a la Patrona de los Viñedos y su clásico himno, para presentarse posteriormente con el público.

Luego, 250 bailarines del cuerpo estable de la escuela de danza municipal, del Ballet Mayor Folclórico, del Ballet Contemporáneo y del elenco elegido en el casting salieron al encuentro del público para emocionarlo con su talento y destreza.

En escena, contaron la historia de "Vino al Vino", espectáculo con guión y dirección de la directora de Cultura de la Ciudad, Laura Fuertes, el cual abordó la temática del encuentro: encuentro con nuestra historia; con el agua; con los ejes inclusivos y solidarios de la capital; con el nacimiento del vino y la Ciudad como Capital Internacional del Vino; con el vino federal; con la Ciudad amigable con sus vecinos anfitriones; con sus íconos patrimoniales y artísticos; con su vino inclusivo; con la Ciudad de niños, jóvenes y adultos; con la capital de todos los mendocinos y turistas; con la tribu; con la paz; con el tango; con los recuerdos; con la herencia sanmartiniana, citadina y libertaria; con el alma; con el baile y con un viaje por la Ciudad.

Sobre el despliegue, la directora de Cultura transmitió: “Había una gran energía hoy, los bailarines están felices. Es una emoción terrible volver a un escenario, por la adrenalina y la gran responsabilidad que significa estar a cargo de la vendimia después de la pandemia”.

Por su parte, una de las bailarinas de Contemporáneo de la Ciudad expresó: "Bailar en la Vendimia para mí fue super importante porque es un evento cultural de gran envergadura para la provincia y los artistas. Es una de nuestras fuentes de trabajo más importantes del año y da orgullo y placer hacerlo. Los cuadros fueron super coloridos, variados, versátiles y el equipo, excelente".

Terminada la celebración, se brindó con los presentes y se dio comienzo a la elección de la reina de Capital, que tuvo un final inédito: un empate entre dos candidatas. Finalmente, por sorteo, como establece el artículo 9 del reglamento, terminó con Guadalupe Cuervo Jardel elegida como representante de los vecinos y vecinas de la Ciudad.

Para cerrar, la famosa banda mendocina Gauchito Club "la rompió" con sus clásicos temas de "El camino de la libertad" y "Guandanara", acompañados con la voz y eco de jóvenes y adultos de todas las edades. Así, se abrazó y concluyó una nueva Vendimia.