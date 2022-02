Piqueteros y organizaciones sociales se manifestaron contra el gobierno: ¿qué exigen?

La concentración estaba prevista para las 9:30. Entonces, comenzaron a juntarse organizaciones sociales en los extremos norte y sur de la 9 de Julio. La mayoría de los grupos provenían de Gran Buenos Aires y se encolumnaron de acuerdo a su afinidad política. Barrios de pie convocó a unas 10 mil personas, el MST llevó alrededor de 6 mil y el Polo Obrero junto a otras organizaciones sumaron otros tantos miles.

Como suele suceder en estas marchas, los reclamos fueron variados. Entre los manifestantes hubo quienes reclamaban que el expresidente Mauricio Macri explicara qué había hecho con el dinero del FMI y muchos que no sabían exactamente cuál era el motivo de la convocatoria. Entre los referentes el discurso era más unificado: Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social no cumplió con lo pactado a fin de año. Y a eso se suma la inflación sin el esperado aumento del programa Potenciar Trabajo (que paga entre medio y un salario mínimo vital y móvil de acuerdo a las prestaciones del beneficiario), la mala calidad y escasa cantidad de alimentos que reciben los comedores y el temor a que el acuerdo con el FMI derive en un ajuste de planes sociales.

La protesta interrumpió los carriles centrales de la 9 de Julio, incluyendo las vías exclusivas del Metrobus con el consecuente caos en el tráfico porteño. El programa Potenciar Trabajo es uno de los ejes centrales que movilizan a los grupos: esperan que haya más beneficiarios y que aumente el monto del beneficio. Actualmente cerca de un millón de personas es parte de este programa que debería servir para "potenciar la inclusión socioproductiva".

Barrios de Pie fue una de las organizaciones que más personas movilizó. Su reclamo central fue el aumento del programa Potenciar Trabajo.

"Pedimos un aumento de sueldo para quienes son beneficiarios de Potenciar Trabajo", explica Juan Soto, referente de Jóvenes de Pie y sigue: "Marchamos contra el ministerio de Desarrollo Social, específicamente contra Juan Zabaleta. Pedimos la apertura de Potenciar Trabajo, por el aumento y por la entrega de mercadería a los comedores populares. Creemos que el salario mínimo vital y móvil tiene que aumentar par que nos permita a los beneficiarios del Potenciar Trabajo tener algún ingreso que nos permita llegar a fin de mes".

Respecto al FMI, detalla: "como organización social y política venimos proponiendo el no pago al FMI, sobre todo en este momento en el que hay mucha desocupación, pobreza e inflación", dice.

En otra de las columnas, la del MST, Natalia Espasa señala que el movimiento Teresa Vive -al que pertenece- se moviliza "porque el ministerio de Desarrollo Social no está cumpliendo con lo que se había acordado que era calidad y mejora en el sistema alimentario", dice y sigue: "Entendemos que a partir del acuerdo con el FMI lo que va a surgir es más ajuste y ese ajuste con la falta de presupuesto va a repercutir en los comedores y en la ayuda social".

Indignada por la situación, la dirigente manifiesta que "hubo bajas y no se cumple con las altas. Cada vez hay más gente en situación de desocupación. Nosotros propusimos un programa de empleo genuino que tiene que ver con la obra pública y la construcción de viviendas".

"Desde el gobierno solo charlan con las organizaciones amigas", se queja Espasa y enumera: "un sector de Barrios de pie que no es el que está hoy movilizándose, también parte de la CCC, la Cámpora, el Movimiento Evita. Hoy los que estamos acá no somos parte del gobierno y vemos también que hay sectores que han formado parte del gobierno del Frente de Todos y también están rompiendo porque se dan cuenta de que las políticas no llegan a donde tienen que llegar".

Se queja, específicamente, de la poca asistencia que reciben las organizaciones sociales. Señala que a los comedores sólo llegó polenta durante los meses de verano pero que no hay otros alimentos: aceite, leche, arroz y que, cuando estos llegan, no son de buena calidad.

La manifestación fue sólo una muestra de lo que se espera para el 11 y 12 de marzo, fecha en que se realizará el Plenario Piquetero Nacional para debatir un plan de lucha unitario contra el ajuste.

Desde el ministerio de Desarrollo Social desmintieron que exista un ajuste. Por el contrario, señalaron que tanto en enero como en febrero se ejecutó un 8% del presupuesto anual, Recordaron que el monto del Potenciar Trabajo se ajusta con al del salario mínimo, vital y móvil.