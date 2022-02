El polémico motivo por el que el Gobierno de Nueva York despidió a 1400 empleados

En la Ciudad de Nueva York desde el pasado 1º de noviembre rige la obligatoriedad de estar vacunado contra el covid para todos los funcionarios públicos y se extendió desde el 27 de diciembre a los empleados del sector privado y los mayores de 12 años que quieran ingresar a lugares públicos como restaurantes y teatros o cines.

Esta norma se impuso ante el descontento de los ciudadanos por las restricciones vividas para paliar los efectos de la pandemia y también al levantarse la obligatoriedad del uso del barbijo.

El viernes pasado, vencido el plazo para cumplir con esta obligación impuesta por las autoridades, atento a la cantidad de ciudadanos fallecidos por el virus, la ciudad despidió a 1.430 empleados, entre los que hay policías, funcionarios, personal sanitario y docente, que se negaron a vacunarse. Alrededor del 64% trabajaban para el departamento de educación.

El alcalde Eric Adams.

A fines del mes pasado, las autoridades notificaron a unos 4.000 trabajadores que debían demostrar que habían recibido al menos dos dosis de la vacuna o perderían su empleo, la mayoría de estos hacía meses que se encontraban suspendidos por no haber cumplido el plazo anterior para vacunarse. El alcalde sostiene que quien no acepta vacunarse esta tomando una decisión y de persistir en su negativa no es despedido sino que “deja” su trabajo.

El número de despidos podría incrementarse aún más, teniendo en cuenta que muchas personas por cuestiones médicas o religiosas alegan no desear vacunarse. No solo Nueva York tomó esta medida, también hubo acciones similares en San Francisco, Whashington y Massachussets o hasta incluso en el país vecino de Canadá.

Protestas antivacunas en Nueva York.

Qué pasa en Argentina

En nuestro país, al ser opcional la vacunación no existe una legislación que defina la problemática. En su artículo 19, la Constitución Nacional establece el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ésta no prohíbe.

En el ámbito del Derecho Laboral existe un vacío legal, lo cual genera incertidumbre en los empleadores e inseguridad jurídica al momento de tomar una decisión. El empleador continúa obligado a abonar su salario a los empleados que no se vacunen y no puede despedirlos por negarse a hacerlo. Actualmente el ausentismo en las empresas es de alrededor del 40%.

Médicos por la verdad en Argentina.

Por otro lado, un empleador puede poner punto final a una relación laboral mientras abone la indemnización correspondiente, haciendo uso del del articulo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, despidiendo con la causa de la baja de productividad del empleado al no presentarse a cumplir su tarea provocando la baja de ingresos para la empresa.

Ante la realidad del conflicto que significa lo expuesto, es probable que en poco tiempo en el país se dicte una norma legal que obligue al trabajador a cumplir con el esquema de vacunación completa contra el covid.