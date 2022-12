Vendimia: la alternativa que planteó fiscalía de Estado para la elección de la reina

Este martes finalizó la etapa de audiencias públicas en la disputa para resolver si continúa la elección de la soberana vendimial en Guaymallén. Expusieron Julieta Lonigro, la reina "blue", Octavio Puppetto, apoderado general del municipio, el fiscal de Estado Fernando Simón, y asesoría de Estado. Desde la fiscalía, se mostraron abiertos a la posibilidad de llevar la decisión a la ciudadanía.

Por parte de Guaymallén, expuso el apoderado general de la comuna, Octavio Puppetto, quien afirmó que "de ninguna manera quiere atacar la Fiesta de la Vendimia. Es más, quiere pregonar sobre aquellos valores que fueron las raíces de la verdadera Fiesta de la Vendimia, que son el fruto del esfuerzo, al trabajo y al sacrificio".

"Entendemos que la elección de la reina y la evolución de la sociedad mendocina ha quedado un poco atrás de esta evolución que viene teniendo la sociedad. No desmerecemos las pasiones de todas las mujeres ante esta situación. No desconocemos este la reina en sí, lo que queremos proteger aún más en este caso -conforme a la Convención de Belém do Pará y la ley y la Ley de Protección Integral de la Mujer- es a la mujer y realmente sobrevalorar esta situación dándole mayor protección. La ley nos obliga a tener una prevención sobre eso y por eso se ha dictado la ordenanza", añadió.

Este martes finalizó la etapa de las audiencias públicas.

Sobre las cuestionadas formas en que se tomó esta determinación, el funcionario indicó que "no fue a través de un decreto, fue a través de una ordenanza desde el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén, quien representa a la sociedad de la comuna, por lo tanto está dentro de sus facultades".

Mientras que, el fiscal de Estado, Fernando Simón, expresó que "la ordenanza fue un exceso. El fin de la ordenanza, uno lo puede compartir: evitar la cosificación, evitar la violencia simbólica. Ahora, el medio usado: prohibir o eliminar la elección de reina barreal, distrital y departamental nos pareció un exceso".

"Hay un debate que tiene razones muy válidas desde ambas posiciones. Ahora, estos debates no se pueden resolver con una simple prohibición. Eso es una simplificación que no aporta al diálogo. Hay espacio para rediseñar la vendimia conforme a los nuevos valores de la sociedad, sin duda. Pero prohibir o eliminar no nos parece el camino y en este sentido creemos que la ordenanza era inconstitucional", señaló.

"La Fiesta de la Vendimia ha sido declarado Patrimonio Cultural de la provincia, es decir de todos los mendocinos", expresó Simón y, en ese sentido, ante la consulta de si el pueblo debería ser el indicado para dirimir esta disputa, el fiscal respondió que sería un buen camino someterlo a un plebiscito. "Sería interesante", planteó.

Julieta Lonigro, la reina "blue", fue quien abrió la jornada de exposiciones

"Cuando una parte muy importante de la fiesta -como es el proceso inicial cuando en cada barrio o en cada club se elige la reina que luego va al distrito- se elimina esa parte, se está afectando a todo el patrimonio de la Vendimia. En ese sentido, entendemos que el municipio no tenía facultades para prohibir esa elección. Puede cambiarla, resignificarla o nombrarlas embajadora. Hay muchas cosas para pensar y debatir, pero esto requiere diálogo y eso es lo que no hubo", añadió.

Tras escuchar los alegatos de las partes implicadas, en conjunto al resto de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y la presencia de representantes de la Municipalidad de Guaymallén y reinas de mandato cumplido, el presidente del tribunal, Dalmiro Garay, explicó que el expediente pasará hacia el Ministerio Público Fiscal, para que el procurador de la corte, emita un dictamen. Y luego los miembros del tribunal supremo tomen una determinación.