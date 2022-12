La experiencia del joven mendocino que es voluntario en Qatar

Sin dudas, a gran parte de los argentinos les encantaría presenciar en vivo los partidos del Mundial de Qatar 2022. Un joven mendocino de 20 años, Bautista Ruiz, tuvo la oportunidad de ser elegido por la FIFA como voluntario para la Copa del Mundo y MDZ Radio conversó con él sobre su alucinante experiencia.

Bautista afirmó estar viviendo un momento “increíble. Todavía no caigo”, contó este estudiante de Abogacía, que pudo rendir lo “más que pudo” antes de irse a Qatar.

El entrevistado explicó que gracias a que accedió a un link en internet logró llegar a ser voluntario, “Me metí para probar suerte, nunca pensé que iba a quedar. Fui pasando por distintas etapas. Al principio era un juego donde tenías que decidir si la entrada era falsa o no. Luego respondí un par de preguntas en inglés y finalmente tuve una entrevista en inglés donde te preguntaban diversas cosas: la razón por la que querías ser voluntario, experiencias de trabajo, etc. Al mes me llegó la propuesta y no lo dude":

“Junto con todos los voluntarios nos estamos quedando en un lugar que nos provee la FIFA. Hay gente de todo el mundo, de Pakistán, India, mexicanos. Hay muy buena onda con todos. Somos 30 argentinos” expresó.

Bautista junto a los demás voluntarios

Bautista integra la parte de servicio al espectador en el estadio Áhmad bin Ali, Su tarea consiste en ubicar a cada espectador en su lugar correspondiente. "Apenas empieza el partido ya me libero y lo puedo ver perfectamente”, mencionó.

Este sábado el mendocino tendrá que ser voluntario en el partido de Argentina contra Australia. “Tenemos que ir 5 horas antes del partido, nos dividen en grupos. Luego se hace una especie de simulacro de la ceremonia de iniciación donde se cantan los himnos. También se revisa que la tecnología del estadio esté en condiciones” detalló entusiasmado.

Hasta ahora, lo que más le sorprendió de los partidos que pudo ver fue la hinchada en el partido de Inglaterra y Gales.

Por último, Bautista contó que lo que más le llama la atención es el respeto y la predisposición de la gente de Qatar con todos los visitantes. “Ellos siempre se preocupan porque nos quedemos con la mejor imagen de su país. La infraestructura es increíble, son construcciones inmensas”, concluyó.