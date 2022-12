Camas solares: cuáles son los principales cuidados para nuestra piel

Obtener una piel bronceada llega a convertirse en una obsesión para una gran cantidad de persoans que llegan a exponerse gran cantidad de tiempo al sol, o acudiendo a centros que utilizan camas solares para lograr un bronceado artificial. Ante esta situación, MDZ dialogó con María de los Ángeles Aredes, presidente de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) Sección Mendoza, para conocer los riesgos que implica el uso de camas solares y bronceados artificiales, y los principales cuidados que debemos tener para que nuestra piel no se vea afectada. Además, en la actualidad proliferan métodos más beneficiosos para la salud cutánea que buscan erradicar aquellos otros nocivos.

Muchas personas, para evitar exponerse un tiempo prolongado frente al sol, recurren a las camas solares para lograr una bronceada, a veces sin conocimiento y otras sin interés por conocer los perjuicios que esto le trae a su piel. “El uso de estos procesos representa un riesgo altísimo -indicó la profesional- porque la exposición que se produce es a una distancia muy corta y es una máquina que emite una radiación especial que es más nociva incluso. Genera un montón de daño a la piel”.

"Hay una desinformación importantísima que tiene que ver con la promoción que hacen como regeneradoras de colágeno o estimuladoras de liberación de endorfinas, y eso no tiene nada que ver con la salud. Por un lado, está ese márketing de decir 'esto es beneficioso para la salud', que de por sí está muy mal. Y, por otro lado, no se advierte -como en los paquetes de cigarrillos- que el uso de las camas solares puede causar cáncer de piel. Te puedo asegurar que si a vos te dicen eso en la puerta en la cabina, lo vas a pensar dos veces. Uno no quiere enfermarse, pero mucha gente no sabe e igual se expone”, resaltó.

El pigmento que el cuerpo produce es la melanina, que actúa como un mecanismo de defensa. Eso significa que el bronceado es una especie protección del daño solar que se produce a nivel celular, en la medida que el cuerpo puede producirlo. "Toda la radiación, sea proveniente del sol o la artificial -de las camas solares-, produce ese daño en la piel a largo y a corto plazo también", señaló la dermatóloga.

A partir de la exposición prolongada, en un período corto o acumulada en el tiempo, puede derivar en la aparición de enfermedades: "En el daño agudo, están las quemaduras solares y la generación de ampollas, que termina en la piel denudada, o sea, que se desprende y otra vez vuelve a regenerarse. Después en lo crónico, que son los cambios que se producen en el ADN de las células, lleva a una mayor probabilidad, de tener cáncer de piel en la vida adulta".

Una alternativa sin daño

En la actualidad, existen diferentes tipos de procesos y productos como alternativa a aquellos que son dañinos para nuestra piel y que permiten darle un color diferente al natural. Aredes precisó otros métodos más convenientes para la salud de nuestro cutis: "Hay un montón de lugares donde se promociona lo que se llama el bronceado saludable -señaló- que son aquellos aerosoles que se colocan para dar una coloración a la piel sin esa exposición correspondiente a las radiaciones".

Además, hay varios Centros de Bronceado saludable. Uno de ellos es Piel Bronze, que funciona en la provincia de Mendoza utilizando el proceso de bronceado de caña de azúcar. Este método utiliza componentes naturales que se obtienen de la caña de azúcar -de ahí su nombre-, que actúan sobre la capa más superficial de la piel sin trabajar con la melanina (la que produce la radiación solar).

"Esto actúa como si fuera un maquillaje de larga duración que dura entre 7 a 10 días. Trabaja sobre la capa más superficial de la piel y hace una reacción química que va oscureciéndola con el paso de las horas: de inmediato deja un color dorado o marroncito (depende lo que busque el cliente) y luego se va oscureciendo. Es totalmente saludable, no tiene contra indicaciones y se puede usar en todo tipo de piel, incluso en aquellas sensibles o pacientes oncológicos que no pueden exponerse a la radiación", explicó Laura Maure, dueña de la empresa.