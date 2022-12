A través de un video mundialista, mujeres cordobesas piden lugar en las listas 2023

En la antesala del electoral 2023, en el que se renovará la mayoría de los cargos políticos, crece la presión de las mujeres para garantizarse en el corto plazo un lugar de igualdad en las listas. Así es que, aprovechando la fiebre mundialista, un torneo que además se realiza en un país donde los derechos de las mujeres se encuentran limitados, las principales referentes de la Unión Cívica Radical de Córdoba hicieron un curioso video para visibilizar su trabajo dentro del partido y promover la participación de mujeres en las nóminas futuras de candidatos.

En diálogo con MDZ, Soledad Carrizo, diputada nacional, dijo que se trata de la primera acción para "visibilizar las grandes problemáticas que tienen las mujeres para la participación política, entre las que se hablan el cambio de reglas, falta de presupuesto, cancha inclinada".

"La idea -agregó la legisladora- surgió de un grupo de mujeres del radicalismo y no va terminar hasta que nuestro partido comprenda que tiene que abrirse a la mayor participación de las mujeres".

El video muestra a las principales referentes radicales de la política cordobesa en una sucesión de fotos en las que, vestidas con la camiseta albiceleste, van pasando recreando el típico formato utilizado en la presentación de los integrantes de los equipos de fútbol, en la previa a cada partido.

“Nada más injusto que que te anulen un gol, las mujeres lo sabemos. Nos anulan los goles hace décadas y a pesar de eso nadie suda la camiseta más que nosotras”, expresan en idioma mundialista al inicio del video, que rápidamente se viralizó.

“Seguimos jugando siempre aunque la cancha esté inclinada, aunque nos saquen tarjeta roja todo el tiempo, aunque nos corran el arco y nos dejen sin goleadoras. Porque en el fútbol y en la política las mujeres salimos a la cancha igual, sin pedirle permiso a nadie”, continúan.

Reglas y VAR

"El 2023 es nuestra final. Queremos jugarla sin trampas, sin VAR y sin arreglos. Queremos juego limpio, queremos las mismas reglas y queremos que nos dejen hacer nuestros goles”, agregan.

“Este 2023 que no haya ni una lista sin mujeres, porque sin mujeres el partido no es lo mismo. Sin nosotras no hay democracia”, finaliza el video.

Entre quienes participaron, están, además de Carrizo, Miriam Acosta, secretaria del Comité Provincial; Liliana Ruetsch, intendenta de Ticino; Cony Paolucci, vicepresidenta de la UCR Diversidad; Viviana Pomiglio, secretaria del comité provincial UCR y Graciela Echegaray, presidenta de la UCR General Roca.

También aparecen en el video Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional; Abril Malpiedi, secretaria de la Juventud Radical; Constanza Córdoba Acosta, presidenta Juventud Radical Córdoba; Adriana Cocchi, vicepresidenta de la UCR San Javier; Lidia Oviedo, secretaria OTR; Natalia Lenci, concejala de Villa Carlos Paz; Delfina Villarreal, secretaria de la UCR Villa de María de Río Seco y Lucrecia Picky Cavanna, presidenta Identidad UCR.

Sumarse con la camiseta

