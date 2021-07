Confirmado: 4 mujeres periodistas saltarán a la política en las elecciones

En diferentes espacios políticos de Mendoza que quedaron conformados para las próximas elecciones PASO se observó una situación en común: mujeres de trayectoria dentro del periodismo tomaron la decisión de incursionar en la política. Entre ellas está Lila Levinson, Gabriela Figueroa, Laura Carbonari y Mayra Ferreyra.

MDZ dialogó con cada una de ellas y expusieron cuáles son sus aspiraciones dentro de la política.

Lila Levinson, integra el frente liberal productivista "Cambia Ya", que lleva en la cabeza de lista para precandidatos a diputados nacionales en primer término a Josefina Canale; en segundo término a Rodolfo Vargas Arizu y Lila Levinson quedó inscripta en el tercer lugar.

Comunicadora Lila Levinson

"Hace tiempo que fui invitada a participar en política, entendí que algo tenia que hacer en el recodo final de mis días. Tengo 10 nietos, 6 en el exterior, porque acá no se pudieron quedar y duele mucho. Mi hijo se fue en el 2001 y no volvió nunca más", recordó angustiada Lila y aseguró que ella ama Mendoza por eso nunca tomó la decisión de irse fuera de la provincia.

"Necesito que la gente que viva acá viva bien, por eso me siento sumamente responsable para hacer lo que me han ofrecido".

Levinson relató que el ofrecimiento lo recibió muy bien y acotó que ella es de una época donde todo estaba prohibido y lleno de prejuicio, "nos tomó mucho tiempo ser libres, liberales, amo el liberalismo. Veo que todo el mundo se queja y necesito dejar de ser quejosa y seguir siendo la mujer rebelde a la que le molestan las injusticias", resumió.

En otro de los partidos se ubica Gabriela Figueroa, que encabezará la lista a precandidata a diputada provincial por el espacio "Vamos Mendocinos", lugar que se conformó con el Partido Demócrata, Coalición Cívica y Partido Éxito.

Comunicadora Gabriela Figueroa

"En plena pandemia tomé contacto con Hugo Laricchia (MendoExit), para hablar algunos temas de relacionados a la política de Mendoza y así este movimiento que era conocido como MendoExit muy pequeño, empezó a crecer. Debido al crecimiento tomamos la decisión de transformarlo en movimiento político, el "Partido Éxito" y eso fue producto de la pandemia y de la gente que quería participar y poder aportar un montón de cosas", describió Figueroa.

"En el año 1983 comencé a transitar los pasillos de la Legislatura. Estoy especializada en prensa política, siempre trabajé en el asesoramiento de políticos".

Figueroa, indicó que era ahora dar ese paso a la política. "Espero ser electa diputada provincial por el tercer distrito. espero poder contribuir con mi granito de arena para una Mendoza mejor", sintetizó.

Laura Carbonari, comunicadora relacionada al mundo del vino y actual directora de Cadena 3, fue otra de las seducidas a ocupar una banca, irá como precandidata a senadora provincial por el Partido Federal, espacio que encabeza el empresario agropecuario y titular del Coninagro, Carlos Iannizzotto. Laura Carbonari, periodista Cadena3

"Cuando me invitaron a participar de este partido político tardé mucho en tomar la decisión, justamente por estar en la carrera de periodismo, porque me parecía muy complejo continuar con mi profesión. Sin embargo, siempre pensé que la política es el único camino posible que tenemos que los ciudadanos de hablar, construir y crecer en una conciencia que es el bien común", describió Carbonari.

"La gente debe postularse para ver caras nuevas".

Además, señaló que no sirve el discurso de que "todos los políticos son malos, son corruptos, eso no es así, hay personas que han abusado y abusan, pero hay muchas que construyen y están abiertas al dialogo. La vieja política acomodó a muchos, pero en este caso, en este partido no".

En los Concejos Deliberantes de los departamentos más alejados, también hay nombres de comunicadoras. Tal es el caso de Mayra Ferreyra, que peleará por una banca como edil por el Partido Demócrata en el municipio de Malargüe. Periodista Mayra Ferreyra

"Siempre me interesó y me gusta la política. La política bien realizada puede ayudar a muchas personas, todos vemos cosas de nuestra comunidad que se pueden mejorar y estar dentro de este espacio nos permite hacerlo. Por eso decidí participar, involucrarme más con lo que creo que se puede cambiar y mejorar", explicó la comunicadora.

"Muchos jóvenes estamos preparados y tenemos las ganas de participar e involucrarnos con nuestra comunidad para trabajar en soluciones y oportunidades".

Y destacó que desde su lugar tiene para ofrecer todo su conocimiento, voluntad y predisposición. "Primero para escuchar lo que necesitan nuestros vecinos y también escucharnos entre los diferentes espacios políticos, hoy en día tenemos una grave falta, que es la que nos cuesta escucharnos, todos queremos imponer nuestras opiniones y creo que la política la base de la política está en escucharnos y así poder llegar a los consensos que nuestra sociedad necesita para un bien común", sintetizó Ferreyra.