Es francés, se casó con una argentina y su pronóstico para hoy se basa en un detalle aritmético

"Así festejamos acá", dijo María José al compartir una foto de su familia tras el partido de Argentina contra Croacia. En la imagen están sus tres hijos, Justine, Matías y Raphael, y su marido, Maxime. Las caras denotan felicidad y todos lucen la camiseta con los colores de la Selección argentina. La respuesta de los amigos es: "¿Cómo van a hacer el domingo si Francia llega a ganar mañana?".

Es que Maxime, es francés. Y en esa casa se hincha por ambos equipos... salvo cuando los seleccionados se enfrentan entre sí. Entonces, aparece la rivalidad: ambos dos quieren ganar y entonces el juego toma otro color. De hecho, el tiene un pronóstico bastante particular para el partido de este domingo a la tarde.

Jose y Maxime se conocieron en Buenos Aires. Ambos hacían recorridos en la Noche de la Caridad con otros voluntarios de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en Palermo. "Yo antes no seguía mucho el fútbol, pero cuando llegué a la Argentina la primera pregunta era '¿cómo te llamas?' y la segunda: '¿De qué cuadro sos?'. No entendía nada", recuerda Maxime y sigue: "Pensaba que me hablaban de pintura o algo hasta que entendí que cuadro era equipo de fútbol. No tenía un club favorito en Francia y todos me cuestionaban eso. Entonces empecé a hinchar por Lille, cerca de donde nací que estaba en segunda en aquel momento y desde entonces crecieron... Así que ahora sí soy hincha",

Por su parte, hincha de River, María José comenta que que su marido "se hizo de Boca sólo para llevarle la contra a una amiga que tenía en Argentina y era de River". Cree que esta actitud refleja la que tiene ahora antes del enfrentamiento entre Francia y Argentina: "No hay nada futbolístico, es sólo para molestar", cuenta entre risas .

Nunca fueron juntos a la cancha, pero recuerda haber ido a la cancha con María José, pero sí que la primera vez que fue con su hijo Matías a un estadio fue porque ella se ganó unas entradas que regalaba un jugador argentinos para ir a un partido en Canadá, a donde están instalados desde hace años. Y quedó fascinado con ese deporte que practicó hasta el cansancio durante su última estadía en Argentina el verano pasado.

Maxime y sus hijos vestidos para alentar a Francia.

Maxime recuerda un enfrentamiento clave entre Francia y Argentina. "Fue el de 2018. Matías era azul -para Argentina-, Justine decidió que iba a ganar pasara lo que pasara y Raphael con dos años apenas hablaba entonces pude ayudarlo a decir: 'Allez les bleus' y yo decía que era de Francia porque sabía decir eso. Cuando Francia arrancó ganando y Raphael le avisó a María José que se pasaba de bando".

"No tenemos cábala. Tratamos de ponernos camiseta, pero nada más. Y por ahora este año nos fue bien. Hasta ahora todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 los ganamos... Ahora alguno de los dos va a perder", se ríes Maxime. María José coincide en que no tienen cábalas, pero aclara que "solamente usan la camiseta desde que se levantan y hasta que se acuestan. Tienen que sí o sí tenerla, no pueden ponerse otra cosa. Incluso van a la escuela con camiseta. En general lo miramos todos juntos. Los chicos volvían del colegio preguntando: '¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?¿Cómo vamos?', porque salen a las tres de la tarde y recién llegaban para ver el final de los partidos".

Este domingo la familia vuelve a estar dividida: Justine, la mayor, sin definirse por ningún equipo, Matías, hinchando por Argentina -porque cree que el equipo es mejor- y "Raphael, depende... A veces sigue a su hermano pero lo voy a poner en la categoría indeciso porque me conviene".

Matías, el hijo del medio, volvió a decirle a su mamá que sigue hinchando por Argentina pero le confesó que también va a estar contento si gana Francia pero que prefería que ganara la Scaloneta. "La Justi celebró: 'Ganó Francia', el día del partido ante Marruecos y enseguida comentó: 'Ahora, pase lo que pase, yo ya soy campeona'. Eso refleja que no hay mucha preferencia", dice y María José y sigue: "Al Rapha le tira un poco Argentina, pero reconoce que va a estar bien si gana Francia. Lo importante, es que están los tres contentos". Justine y Raphael con los colores Francia

Este domingo, tal como pasó en 2018, "se viven momentos de alta tensión" y para evitar cualquier inconveniente, la familia tiene algunas reglas: "No vale gastar, no vale burlarse del otro equipo o de los jugadores, durante el partido tratamos de no acotar sobre el equipo ajeno y ahora estamos a full con los cantitos, tenemos la canción de Francia y también una para alentar a la Argentina. Va una y otra y así. Tengo los oídos cansados de la música de fútbol, explica María José.

COmo nota de color, la argentina comenta que su familia se ocupó de vestir con los colores de Argentina a los niños. "Tenían todo, de los pies a la cabeza, incluyendo gorro. Y mi marido tuvo que ocuparse de conseguir lo de Francia porque no tenían nada y antes del mundial compró las camisetas... La tienen todos menos yo porque a mí no me compró".

Pronósticos y promesas para el partido entre Francia y Argentina

María José y Maxime van a mirar el partido con otros latinos, en Canadá, así que Maxime bromea con la falta de neutralidad, diciendo que ayudará a "María José, que va a perder". Por las dudas, antes del partido va a ver una vez más el partido del Mundial de Rusia 2018. "Ese fue un partidazo y espero que el del domingo lo sea también. Un poco egoistamente espero que salga de la misma forma, pero más que eso, que sea un buen partido".

"Hicimos una selección de gente para ver el partido porque ninguno de los dos tiene ganas de estar con gente que nos falte el respeto o nos haga enojar más de lo que estamos porque uno de los dos va a estar enojado sí o sí", admite entre risas María José. Y empieza a sonar la canción de Francia de fondo. "¡No, por favor, basta!", dice ella

Maxime pronostica que Francia vencerá, pero tiene una teoría bastante especial al respecto: "Como soy muy equilibrado y me gusta la simetría, debo decir que como Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022 perdiendo 2-1, ahora mi pronóstico es que va a terminar perdiendo 2 a 1 contra un entrenador francés como en el primer partido. Ese es mi pronóstico", asegura y enseguida acota: "Vamos por la tercera estrella, cualquier equipo que gane tendrá su tercera estrella".

Adelante de su esposa y entre risas, hace una promesa con la que espera mantener la paz del hogar: "No voy a volver a mirar la repetición del partido, con la victoria de Francia, en el televisor del cuarto el domingo a la anoche... Necesitaré ir al subsuelo para ver esa victoria".

Ella tiene otro pronóstico, pero también está pensando en lo que pasará tras el partido. "Creo que va a ser 2-0. Aunque me gustaría un 4 a 0. Lo que más me importa es que podamos reconciliarnos antes de Navidad".

Qatar 2022: un mundial intenso y lleno de aprendizaje

"El Mundial de Qatar se vive lindo, nos permite unirnos con otros", sentencia María José. Comparte una anécdota que da cuenta de ello: Matías vio la semifinal de Francia contra Marruecos en la casa de uno de sus mejores amigos: hijo de marroquíes, y llegó con una bandera de ese país, listo para alentar a la selección de su amigo (aunque esta jugaba contra la de su papá). Matías con una bandera de Marruecos para alentar al equipo de su mejor amigo

Que Canadá, el país donde viven, volviera a jugar un mundial después de 36 años, fue una emoción. "Los chicos al principio estaban más con Canadá. Lo alentaban con el mismo fervor y las mismas ganas. Matías lloraba cuando perdieron el último partido. Y nosotros también con el corazón un poco repartido", relata María José. Y admite que en las primeras semanas se la pasaban mirando partidos porque seguían a los tres equipos.

"Acá falta el espíritu futbolístico como hay en Argentina. Les mostrábamos imágenes a los chicos y no lo podían creer que se parara todo por los partidos y ellos tuvieran que ir a la escuela igual", dice. Y adelanta que esperan que haya muchos argentinos que los vayan a visitar en 2026 ya que Canadá, junto con Estados Unidos y México será sede del Mundial.