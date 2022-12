Como manejamos la ansiedad…hasta mañana a las 12

Quien mire o conozca la pintura “Melancolía” de Edvard Münch (famoso por el Grito), o quizás la obra de escritores, filósofos, pensadores como Kierkegaard, Bergson, Kafka, Tolstoi, Sartre, Hesse etc., se dará cuenta que el sufrimiento que ocasiona la incertidumbre, frente a lo que fuera pero particularmente las pasiones y el amor, han sido el motor emocional de la existencia y de las obras que dejaron estos genios para la posteridad. El “artista maldito”, deja como resabio de su sufrimiento, la belleza de la mirada a ese lugar, el sufrimiento, el malestar emocional, que preferimos no transitar.

Porque las emociones son eso aquello que nos moviliza que hace que nuestro corazón se dispare, en razón de nuestro sistema

nervioso autónomo, sería la explicación neurobiológica, pero en realidad en realidad en razón de nuestros pensamientos, pasiones, expectativas. Ese corazón que parece no aguantar como dice en estos días un relator, “aguante, corazón aguante” … pero: ¿cómo poder aguantar, ya no una vida sino unas pocas horas? La ansiedad no viene del futuro sino la fantasía de controlarlo, si, la fantasía porque el primer y quizás central problema es que creemos poder lograr esa fantasía: los poetas, anticipando la respuesta de la persona amada en secreto, nosotros, imaginando si los futbolistas franceses lograran infectarse algo más con el “virus del camello” o si Messi se divertirá con la compañía del Kun.

El problema es que la supuesta irracionalidad de angustiarse por “11 tipos detrás de una pelotita”, es no entender que esa es solo la metáfora de cuantas cosas haya cada uno de nosotros depositado en lo que pase mañana a las 12, y que el juego no es la “pelotita” sino la increíble, única movilización emocional a escala planetaria. Frente a esto existe no la posibilidad de racionalizar, obtener todas las informaciones, el estado de salud Francés, las formaciones posibles de cada uno, el estado anímico de Scaloni, etc., pero toda anticipación estará destinada al fracaso, también lo esta la posibilidad de refrenar (aguantar) al corazón, ya que seguirá disparado, mucho más allá de las 12 hs del domingo 18-12-22 4 domingo de adviento, el que nos prepara para el nuevo nacimiento, vaya simbolismo, entre las múltiples cábalas.

Imaginar que se tiene control sobre aquello que no se lo tiene nos sume en la melancolía que tan bien pinta Münch. Liberarnos de esa fantasía y simplemente mirar y aceptar como un espectador esa tormenta única puede indicar la posibilidad de ser testigo de un espectáculo maravilloso y único, el comprobar que se esta vivo, que se siente, con intensidad y que eso a pesar de la sensación no es una patología, son solo emociones, y eso indica que aún sentimos, lo que no es poco. A veces la receta es aceptar que no la hay, y que podemos ser testigos de un estado sin necesidad de padecerlo, sino disfrutar la experiencia.

No podemos asegurar nada que nos exceda, pero si podemos intentar al menos disfrutar de este corto e intenso viaje hasta este domingo, vaya a saber cuando tengamos otro.

