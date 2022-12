La forma más efectiva de vencer al agotamiento mental a fin de año

Con la llegada de los últimos momentos del año, cada uno suele atravesar el cambio hacia el año siguiente y analiza el camino recorrido durante doce meses -en este caso, del 2022-, haciendo un balance de lo que se logró, lo que no alcanzó y las expectativas para el próximo. Pero, además de analizar lo vivido, hay muchas personas que llegan a fin de año acumulando un cansancio mental que puede estar influido por varios factores y que incide en nuestra salud mental, emocional y corporal.

Claudia Blanco, psicóloga clínica, dialogó con MDZ sobre este estado relacionado al estrés y resaltó que durante este año se pudo observar una sensación de agotamiento general mayor a otros anteriores.

También señaló que este cansancio mental se puede generar a causa de una multiplicidad de factores: “Por más que suene repetitivo, la pandemia de coronavirus es algo que sigue apareciendo al hablar de salud mental, aún se nota ese desgaste. Siguen habiendo consecuencias a largo plazo por lo que significó atravesar una pandemia, el encierro o la pérdida de seres queridos”.

“Por otro lado, aparece la situación social, política y económica del país. Es algo que ha mantenido muy estresado a todo el pueblo durante este año por la cantidad de cambios, por la constante inestabilidad y con situaciones económicas cada vez más difíciles. Ha sido un factor muy estresante, muchos han perdido su trabajo, han tenido que renunciar a la obra social o debieron cambiar a los chicos del colegio privado a público, por ejemplo”, apuntó.

Es común que durante los últimos días del año, uno comience a transitar el cambio hacia el siguiente, y realizar, aunque no quiera, un balance de lo que fueron los doces meses que vivió: lo que logró, lo que no pudo alcanzar y las expectativas para el próximo año. “Esa actividad que implica una autoevaluación es también un factor estresante y genera cierta ansiedad y sentimientos encontrados”, afirmó la profesional.

Esta sensación de agotamiento puede repercutir a nivel corporal: “a medida que se dificulta la posibilidad de poner en palabras ciertas cosas, esto pasa al cuerpo porque no somos una separación entre la mente y el cuerpo”. “Está todo conectado y termina repercutiendo a nivel corporal. Las palabras que no se dicen, las termina expresando de alguna forma nuestro cuerpo. Así, una gastritis, un cáncer de colon, una cefalea, o cientos de enfermedades pueden ser leídas a partir de algo que no se exteriorizó”, explicó la experta.

Además, Blanco también expresó que el desgaste emocional también repercute en nuestro vínculo con el otro. Una situación que se puede ver con facilidad en las calles al observar personas enojadas y con poca paciencia y tolerancia hacia el otro. “Una demora en que te atiendan o que el que va manejando adelante se demore un poco, termina generando bocinazos, insultos, un montón de situaciones que generan conflicto con el otro y, a la vez, aumentan el estrés propio. Entonces, termina siendo una bola que es muy difícil de manejar”, indicó.

Los indicios para saber si estamos padeciendo este estado

“Pueden haber muchísimos síntomas, porque cada uno lo exterioriza de diferentes formas”, expresó Blanco y puntualizó que alguno comúnmente aparecen desde el aspecto corporal: "Se pueden ocasionar dolores de panza o de cabeza, a veces se disparan enfermedades auto inmunes, y el estrés puede generar aumentos del dolor de cabeza o insomnio".

“El insomnio es el primer síntoma que alerta. Cuando uno no puede dormir y descansar, hay algo que hay que hacer. Es el primero que aparece”, resaltó la profesional, y añadió que "ante cualquier cosa que uno sienta que es diferente a lo que suele padecer, es motivo para realizar una consulta con un profesional. O cuando esto se agrava, o incluso si uno dice ‘espero un poquito a ver si se pasa’ y no se pasa, es momento de consultar”.

El método para combatir el agotamiento mental

En ese sentido, Blanco enfatizó en la posibilidad de realizar un cambio de perspectiva en cuanto a la visión de la vida y el vínculo con el otro para evitar caer en el cansancio mental: “Es fundamental aprender a tomarse las cosas de otra manera para aliviar el síntoma y para evitar formarlos en un futuro. Muchas veces nos enfermamos por la manera en que nos tomamos las cosas y, a veces, ver las cosas desde otra perspectiva nos ayuda un montón”.

“Hay que disfrutar la vida como es, sin tantas pretensiones, sin querer imponer de mi punto de vista en el otro, sino tratando de respirar hondo y pensando en que el otro es diferente, piensa de manera distinta a uno y a veces no se logra un 100% de acuerdo. Pero hay que encontrar algunos puntos de convivencia porque somos seres sociales y vivimos con otros”, agregó.