¿Cómo hacés creer? ¡Te estás preparando para vos!

Al finalizar el partido Lionel Messi se cruzó con el jugador

neerlandés Wout Weghorst, a quien le dijo ";¿Qué mirás, bobo? Andá para

allá", mientras daba una nota para la televisión argentina.

¿Por qué te jugas es como quien te jugas?

Me conoces como te conoces.

No sabemos más que de sí mismos.

¿Aprendes a pedir pidiéndote?

¿Qué te pedís? Es lo que pedís…

¡Somos un pedido!

¿Así como imaginamos… creemos?

La imaginación adviene credo.

¿La imaginación nos sincera?

La cabaña de los siete enanitos, las islas visitadas por Gulliver, el

templo de los Thugs de Salgari, etc.

¡Así nace una leyenda!



El “colo” y su familia se dedicaban a ofrecer protección a quienes

vivían expuestos al robo del ganado o a que ellos los sustrajeran de no

colaborar con la causa…

Hasta que su “sensatez” lo impulsó a dedicarse a la compra/venta de

ganado. Y otra vez salió a pedir plata… Esta vez una gran suma a su

vecino, a la vez que afianzando así una conveniente alianza para su vecino

respecto de la enemistad con otro vecino. El “Colo” siempre se las

arreglaba…

Y más allá de lo que dicen unos y lo que dicen otros… el “colo” fue

desafortunado.

“Acá la leyenda se divide. Una versión sostiene que Montrose le

robó la plata a Rob Roy y exigió cobrar la garantía que el escocés había

puesto al préstamo: sus tierras de valor. Otros sostienen que la inversión no

fue bendecida por la diosa fortuna, que un Mac Donald le fue desleal, que

el precio de la carne cayó y Rob Roy no pudo devolver el dinero solicitado,

razón por la cual el ahora odioso conde de Montrose se quedó con las

tierras del desafortunado Rob, como antaño él se había quedado con los

ganados de sus protegidos”.

Salió corriendo… ¡Y todo fue tierra arrasada!

Después se envalentonó en cierta lucha armada pero…

Cae preso muchas veces y otras tantas logra escapar.

Finalmente el rey lo perdona.

“Rob MacGregor se trasladó a Balquhidder donde transcurrió en paz

los siguientes 14 años de su vida. Sus últimas palabras, antes de entregar su

alma al Señor fueron “¡Se acabó! Lavadme la cara y llamen al gaitero. Que

toque I Shall Never Return” (No he de Volver). Allí está enterrado con su

esposa y dos de sus hijas bajo una lápida que dice “MacGregor, a pesar de

todo””

(“La leyenda de Rob Roy, el Robin Hood escocés”

diario Perfil, Omar López Mato).

Como sos me hace saber cómo soy

¡Como soy me hace saber cómo sos!

Como somos nos hace saber como queremos ser!

Nos acercamos tanto

Que solo necesitamos decidirnos

No quiero perder.me de vos

Para no perderme de mí…

Y así…

¿Cómo puede ser Dios en mí?

Soy como puede ser Dios en mí.

Él es como puede ser en mí.

“siempre tuve ganas de ser yo

y sí dije sí quiero Sí.

“ULISES” JAMES JOYCE