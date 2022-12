Anses: el dato sobre la certificación que se necesita para cobrar beneficios sociales

Tal como lo establece la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), todas las personas que perciben un beneficio social otorgado por el Estado Nacional deben realizar la certificación negativa para poder percibir los ingresos mensuales, que desde diciembre tendrán un incremento. Se trata de un comprobante que tiene una validez de treinta días. La certificación negativa debe dejar constancia de que la persona no registra otros beneficios, puede ser realizada a través de la página web del organismo y no necesita de un sello o firma de un agente de la Anses.

A través de este trámite se debe comprobar que la persona no posee declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, ni debe poseer declaraciones de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as). También es necesario aclarar que la persona solicitante no integra los programas sociales todas aquellas personas que trabajen de manera independiente y que estén registrados como autónomas, monotributistas y trabajadoras de casas particulares. Se suman a la lista quienes perciban la asignación por maternidad para trabajadora de casas particulares, quienes cobren una pensión por desempleo o que formen parte de un programa social, cuenten con el plan Progresar o cobren alguna prestación previsional nacional.

La certificación negativa se puede realizar todos los meses de manera virtual. No es necesario acudir a las oficinas públicas.

El paso a paso del trámite:

El trámite se realiza de manera gratuita y para obtenerlo es necesario: