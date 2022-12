Fin de año, el momento para poner las cuentas personales en orden

Hay que ser honestos, especialmente con nosotros mismos, la bronca, las críticas, la interpretación desde mi realidad de acciones incorrectas. Qué manera de poner las propias culpas en otros, o nunca nos pasó, todo sirve a la hora de evadir responsabilidades, y entonces, no hace falta mirarse al espejo para preguntarse, ¿que ganamos?

Nos llenarnos de ira, de enojo, de energía y pensamientos negativos, ya no importa de quien es la culpa, que perdone el más generoso, el que puede y eso nos hace bien a los dos. Las preguntas sobre qué debería haber dicho, hecho, la manera en que me habló, miró, lo que no hizo a pesar de... Pero están tan lejos de ayudarme a entender. y por supuesto que siempre la razón la tengo yo, eso no se discute nunca.

Perdonar y olvidar, si las dos a la par, después de todo, todos queremos estar bien y la felicidad es un poco eso, sentirse bien y tener mala memoria para estos temas. Un buen momento del año para dejar pasar todo eso que nos hizo mal, lo dejemos ir, tiremos la hojita de esos enojos y deudas acumuladas, esta bueno, primero en pos de nuestro bienestar y después por el bien común. Es una buena época para perdonar, olvidar y centrarnos en mejorar para el próximo año que comienza.

Si quiero un mundo mejor estaría buen empezar por uno mismo, hoy elijo perdonarme, perdonar, tratar de ser más compasiva. Nada más difícil ni tan sano, y ojalá contemos con la ayuda del entorno. Este fin de año desentonemos con la sociedad vistiéndonos de los colores del amor, la paz, la empatía y una mirada benevolente. La necesitamos.

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente