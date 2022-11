Yerba mate: la ingeniosa campaña que aprovecha la polémica con Uruguay

El Mundial Qatar 2022 se traduce también en una oportunidad para las empresas de venta online de productos típicos argentinos, como el caso de Pampa Direct que en las últimas horas aprovechó la polémica desatada en las últimas horas por la difusión de una foto de los cajones de la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con alimentos para la Selección entre los que aparecen paquetes de yerba mate de la reconocida marca Canarias de Uruguay, que se produce en el sur de Brasil.

La compañía -que también comercializa marcas uruguayas- fundada por un grupo de amigos hacia 2018 con el fin de acercar a distintas partes del mundo desde alfajores, dulce de leche yerba mate, hasta jabones, digestivos naturales y dentífricos, se subió a la ola y dobló la apuesta con una provocativa campaña en Instagram:

"Si llegamos a los 10.000 likes antes del 20 de noviembre, le mandamos gratis yerba argentina a todo el plantel de Uruguay. Sumate al intercambio cultural de yerbas entre Argentina y Uruguay", promueve la empresa de ecommerce junto a una foto en la que se puede ver -gracias a un fotomontaje- a los miembros de la Selección uruguaya de fútbol "abrazando" una pirámide de paquetes de yerba mate de distintas marcas argentinas. Desde la tradicional Taragüí, pasando por Playadito (otra de las que se subió al avión hacia Doha) hasta la orgánica Porongo. A horas de su publicación, la campaña ya tenía más de 1.780 likes.

Este martes, una historia compartida en Instagram generó sorpresa y polémica en las redes sociales. Nicolás, uno de los empleados de la utilería de la AFA, mostró en sus redes una de las cajas metálicas que llevaron al país árabe en las que se observan dos detalles que hacen a la alimentación diaria de la Scaloneta: contiene varios paquetes de yerba mate y bolsas con caramelos.

Una de las yerba mate que fue elegida por los futbolistas argentinos es la reconocida marca Canarias de Uruguay que se produce en el sur de Brasil: ésto despertó el malestar de la industria argentina.

"Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", se quejó el misionero Luis Mario Pastori, ex diputado nacional de la UCR.

"Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?", agregó.

Ante la insólita polémica que se generó en redes sociales, el vocero del combinado argentino, Nicolás Novello, aclaró: "Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos... Vamos que vamos, Argentina!! #TodosJuntos".

Junto a su mensaje, el portavoz difundió una imagen de otra de las cajas metálicas con varios paquetes de yerba Playadito, que produce la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig en el noreste de Corrientes.