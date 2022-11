¡Ponele… víctimas! Creer, luego existo

Fui al colegio como quien llega a la tierra prometida…

Creí que sería mirado como no me habían mirado:

¡Juan podés!

Y que podría algo más que ser miope… -Y que todo lo que no pude por mi

miopía-.

Todo fue luchar por convencerme de poder.

PODER CREER.

Para mis compañeros habituados al rugby confrontar era un juego.

Para mí confrontar no era un juego.

Yo no sabía confrontar…

Yo no recibía arengas para convencerme de mí…

Y mi cuerpo no era el lugar del éxito.

No sabía cómo Dios jugaba para mí…

Sentí que nadie se jugó.

¡Nadie se jugó por mí!

¡Ahora… nos jugamos!

No sabía jugarme

Y era juzgado más que… ¡Jugado!

Y más aún cuando en razón de sufrir conjuntivitis durante los 2

últimos años del secundario… la opción fue volver a los anteojos “culo de

botella” que tanto me habían traumatizado hasta la llegada de los lentes de

contacto.

Llamar implica amar.

No era llamado…

¡Cómo olvidar como me llamaban…!

Ser amado es lo único que me faltaba ser.

Dios no acudía en mi auxilio y… yo lo esperaba haciéndonos prójimo….

¡Necesitaba un modo de creer… en mí!

Como Dios creía en mí y no como los demás creían en mí.

CREER es PODER.

El tiempo siguió pasando lista y…

¡Nos ausentamos!

Lo inesperado nos evidenció hoy más que ayer y… ¡Nos volvimos a

Ver!

Desde hace unos años yo que ni los quería ver me sentí mirado por

mis excompañeros por mis logros más que por mis circunstancias. Por mi

modo de ser -notándonos por el modo de ser-. Por lo que me pasa y lo más

visible: qué hago con lo que me pasa.

Hoy los siento hermanos del alma…

¡Nos aprendemos a Ver!

Estamos cumpliendo 40 años de egresados del colegio Marín de San

Isidro.

¿Cómo cumplir con uno mismo nos hace cumplir con el otro?

¡No hay deudas!

No estoy en deuda conmigo.

Y más, mucho más que resentimientos… ¡RE SIENTO! que somos como

amamos. Y amamos… mucho más que como nos amaron!

Y… Al aprender a creer en mí aprendo a creer en vos.

Al aprender a sentir por mí aprendo a sentir con vos.

Al aprender a pensar por mí aprendo a sentir con vos.

¿Qué aprendimos?

¡Darnos pelota!

Para muchos… ¡No pasaba el grupo!

¡Soy un campeón!

¡Me gané a mí!

¡Y estoy ganando al otro!

Dios estaba en el BAR…

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.