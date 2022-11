La nueva tendencia estética que es furor entre jóvenes y que motivó una clara advertencia médica

La tendencia comenzó a tomar forma en los últimos meses y en poco tiempo se transformó en una especie de "pregunta obligada" en las consultas de algunos consultorios odontológicos. Es que, conforme a las novedades estéticas que se expanden a través de las redes sociales de la mano de personalidades famosas a nivel nacional e internacional, la idea de sumar brillos en las piezas dentales maduró rápidamente, sobre todo entre jóvenes de entre 20 y 25 años que buscan diferenciarse desde lo estético con algún que otro retoque sencillo que acompañe su sonrisa.

Justamente, en tiempos de crisis, los emprendimientos desde los cuales se busca responder a este nuevo perfil de consumidores/as de un mercado incipiente pero que crece en el plano de la estética dental, las ofertas abundan con solo hacer click en las páginas que ofrecen cursos y espacios donde se busca sumar cada vez a una mayor cantidad de clientela. Lo cierto es que quienes se dedican desde el conocimiento profundo en relación a la joyería odontológica en el plano de la salud, aseguran que es necesario tener ciertos recaudos e información a la hora de cambiar algún que otro detalle, desde el punto de vista de la imagen facial.

La tendencia de incorporar brillos que van adosados a los dientes crece entre las argentinas.

Camila Peláez Da Dalt es odontóloga y en el último tiempo ha incursionado en la práctica de este procedimiento que -asegura- no puede ni debe ser realizado sin los conocimientos adecuados. Advierte que en el caso de los brillos que se adosan a los dientes como modo de "decorar" la sonrisa deben ser incorporados materiales específicos y con todas las recomendaciones necesarias para las personas que quieran sumarse a la tendencia, de manera de evitar inflamaciones en las encías, infecciones bucales y caries.

Cuidados clave

"Hay muchas personas que están realizando esta actividad pero no se dedican a la odontología. Es fundamental informar a la población que este procedimiento no se puede realizar sin tener en cuenta pautas fundamentales, como lo son el riesgo de generar una placa bacteriana o adquirir una infección en las encías como consecuencia de una inadecuada higienización", destacó la odontóloga al detallar que es ideal que los brillos que se incorporen a las piezas dentales no superen los tres.

La cantante Rosalía es una de las famosas que instauró esta tendencia.

Por otro lado, la profesional aclaró que cada pieza que se incorpora dura un máximo de tres meses y que en cada caso se trata de pequeñas piezas fabricadas con materiales específicos. "No se compran en cualquier lado, sino que se debe acudir a los sitios especializados en salud bucal", aclaró Peláez Da Dalt y detalló que la incorporación de estos brillos se realiza con técnicas similares a las que se requieren para los tratamientos de ortodoncia.

Noticias Relacionadas Preocupación por una nueva tendencia que involucra a los jóvenes

Tendencia que crece

Luego de que figuras conocidas del espectáculo, como Emilia Merme, María Becerra, Rosalía o Lali Espósito se mostraran con sus sonrisas adornadas con brillos y formas que aparecen pegadas a su dentadura, la tendencia no tardó en prender entre buena parte de los/las jóvenes de argentina que ya asisten a los consultorios odontológicos para realizarse ese "retoque" que forma parte de su presentación estética para con los demás. En las redes sociales, los comentarios y dudas sobre el tema han llegado a formar parte de los comentarios. ¿Los precios? De acuerdo a Peláez Da Dalt, cada pieza que se incorpora puede rondar los 2.500 pesos. En ese sentido, las promociones también están a la orden del día. Y en el marco de la Copa Mundial de Fútbol que se juega en Qatar, la demanda de brillos dentales con los colores de la bandera argentina, ya resuena entre los más jóvenes.

"No es cierto lo que muchos dicen, que no te tenés que cepillar por unos días después de que los colocan. La higiene es fundamental y siempre debe estar presente", advirtió la profesional, que desde hace meses incursionó en esta práctica dental para especializarse junto a una colega suya.

Uno de los aspectos clave a la hora de elegir estas aplicaciones de cristales para decorar la sonrisa, es cuidar que la boca esté en condiciones óptimas para realizarlo. "Si esto no se tiene en cuenta, luego puede haber problemas relacionados a la salud bucal", insistió la odontóloga y alertó que siempre es fundamental que los dientes sean debidamente cepillados -con todos los recaudos necesarios- aunque la colocación del cristal de haya realizado pocas horas antes.