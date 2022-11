Un informe presentó lo que significa la industria del conocimiento dentro del mercado laboral argentino

En la Argentina está sucediendo una crisis realmente profunda que afecta a distintos estratos de diferente manera. En este contexto, se está desarrollando a un ritmo galopante la industria del conocimiento. Según un Informe de Coyuntura del IERAL de la Fundación Mediterránea, Buenos Aires encabeza la lista de distritos con mayor porcentaje de personas dentro de dicha industria.

Participación del empleo en la industria del conocimiento en el total del empleo asalariado privado registrado (Fuente: IERAL)

Este rubro, que crece a pasos agigantados, ya alcanza al 10% de los puestos privados registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Este porcentaje significa más de 150 mil empleos; lo que la ubica como la jurisdicción con mayor cantidad de trabajadores de esta industria. Además, comienzan a tener números significativos las provincias de Córdoba, Neuquén y Santa Fe. En gran parte del resto de las provincias del país representan solo una pequeña fracción.

Fuente: IERAL en base a la Encuesta Permanente de Hogares-Indec

Otra comparación que surge de este informe es la capacitación de los empleados que forman parte de este rubro. En Buenos Aires, estos asalariados privados registrados están conformados solo en un 13% por personas que no terminaron el secundario, mientras que un 46% tiene al menos un título de grado. Contracara de esto es Formosa, que no solo es la provincia con menor porcentaje de trabajadores dedicados a la industria del conocimiento sino, que de los que forman parte de este espectro, el 40% no posee el título secundario.

Participación del empleo en la industria del conocimiento sobre el total de empleados registrados por región (Fuente: IERAL)

La región Pampeana, muy reconocida por la producción agrícola, destaca por sobre las demás con un 90% de los empleados de la industria. Ese porcentaje está conformado por 234 mil trabajadores. Al otro extremo se ubica el NEA, que solo representa al 1,5% de todos los empleados del rubro. Allí la principal tarea de la industria del conocimiento está enfocada en la consultoría informática y en la prestación de suministros de software. La Patagonia y el NOA, los extremos geográficos del país, se basan principalmente en la arquitectura e ingeniería informática.

¿Qué es la industria del conocimiento?

Este sector, considerado como el de los empleos del futuro, es el que utiliza la información como materia prima para crear valor y riqueza mediante su "manufacturación" a conocimiento. Dentro de ella se incluyen espacios como la educación, la investigación y el desarrollo. Dentro de ellos se ubican también la alta tecnología, la informática, las telecomunicaciones, la robótica y la industria aeroespacial.

Esta industria goza, actualmente, de un enorme crecimiento que se originó a fines del Siglo XX. En aquellos años, la inversión en capital intangible ha crecido en tal medida que ha llegado a superar a la que se hiciera en maquinarias, materia prima u otros capitales tangibles.

Propiamente dicho, esta industria no genera valor o riqueza por la transformación de la información. El método para hacerlo es el uso de la información como materia prima para agregar valor a productos y servicios. Esta industria del conocimiento está estructurada en una base material que permitió que generara grandes cambios en las actividades económicas, sociales y políticas.