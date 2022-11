El Gobierno mexicano celebra una buena noticia relacionada al turismo

La Organización Mundial del Turismo (OMT), informó este martes el gasto per cápita por turismo internacional y la buena noticia es que México se posiciona en el lugar 29 a nivel mundial, según expresó el secretario de Turismo mexicano, Miguel Torruco.



De acuerdo con datos preliminares de la OMT, con corte a septiembre pasado, México habrá de cerrar el 2022 en el segundo lugar, en llegadas de turistas internacionales, solo por debajo de Francia; en el noveno puesto en captación de divisas, y ahora en el lugar 29 en gasto medio per cápita.



El funcionario mexicano señaló que el incremento en el gasto medio confirma las proyecciones de la presente Administración pública mexicana, que optó por privilegiar el ingreso de divisas por turismo internacional, e incrementar el gasto per cápita, que el número de turistas.



“Una vez más, reitero que la potencialidad de una nación no se debe medir por el número de turistas, sino por las divisas captadas, y cuyos beneficios permeen hacia las 235 plazas con vocación turística para hacer de este sector una herramienta de reconciliación social”, destacó.



Según el Barómetro Mundial de Turismo de la OMT, a septiembre de 2022, el gasto promedio per cápita por turismo internacional en México ascendería a 620,4 dólares, superando los 452,8 dólares de 2020.

Buenas noticias: En el 2022, México ascenderá en gasto per capita por turismo internacional,del lugar 40 que tenía en 2018) al 29 a nivel mundial con un gasto medio de 620.4 dólares. De la posición 7 al 2 en llegadas de turistas y del 17 al 9 en captación de divisas.(OMT) pic.twitter.com/yIklP6HzgY — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) November 21, 2022





México se colocaba en el puesto número 40 en gasto per cápita en 2018, con un gasto per cápita promedio de 545,3 dólares, mientras que en 2019 escaló al lugar 37, con 545,8 dólares.



En tanto, para 2020, México solo ascendió un puesto hasta el 36, con una gasto medio per cápita de 452,8 dólares, según los datos preliminares de la OMT.



Además, el secretario Torruco consideró acertada la política de turismo implementada por el Gobierno mexicano de no restringir los vuelos internacionales hacia México, así como todo el manejo y atención por la pandemia de la covid-19, y el apoyo del sector privado en implementar de forma anticipada todas las medidas sanitarias de prevención.



El titular de la Secretaría de Turismo de México también aseguró que la creación de productos ancla y el desarrollo de eventos de alto impacto en los diferentes estados del país, contribuyen a la captación de más divisas y al incremento del gasto per cápita, al adecuarse a las tendencias de un viajero más informado y exigente.



“Todo en su conjunto, dio un excelente resultado, al grado de que al cierre del presente año, superaremos las estimaciones al recibir más de 26.121 millones de dólares por turismo internacional, cifra récord e histórica en nuestro país, superando en 6,3 % lo obtenido en el 2019, año previo a la pandemia que trastocó la economía mundial, y cambió el perfil del turista tanto nacional como internacional”, concluyó Torruco.