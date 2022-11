Malestar docente tras el último acuerdo entre el SUTE y el Gobierno

El acuerdo anunciado este miércoles por el Gobierno provincial en el marco del incremento salarial destinado a docentes de cara al inicio de un nuevo año, no convenció a una parte de los educadores que según advierten, no se han sentido escuchados por las autoridades ni tampoco por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). Según aclaran, de acuerdo a las simulaciones efectuadas en función de las mejoras ya pautadas entre las partes, el arreglo no vendría a resolver la demanda del sector, que en el marco de la actual inflación viene solicitando medidas de fondo, que permitan al menos acercar sus sueldos a lo establecido en los números oficiales de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), cuya canasta básica total (sin incluir los costos de alquiler), ya supera los 130 mil pesos para una familia compuesta por cuatro integrantes (dos adultos y dos hijos pequeños en edad escolar).

De acuerdo al ofrecimiento oficial y en función del acuerdo firmado hace dos días entre las partes, el plan para incrementar los ingresos de los docentes incluye una suma de 9% que se calculará sobre el básico y un 18% sobre el Estado Docente hacia el mes que viene. Este "ajuste" es calculado sobre la base del sueldo de diciembre de 2021, en tanto que se incluyeron aumentos del 5% entre enero y marzo (uno por cada uno de esos meses). Lo cierto es que pasando en limpio, desde el punto de vista de profesores/as es necesario para todo el sector "ser más escuchados en el marco de los plenarios". Destacan además que el acuerdo equivale a incrementos mínimos en los haberes que van de 150 pesos en el sueldo general hasta 2 mil pesos en el mejor de los casos, según explicaron en base a los cálculos tomados de las simulaciones realizadas en relación a ese 5% de incremento estipulado.

Malestar que no cesa

María Laura Tagarelli y José Jacquier forman parte de los docentes mendocinos que eligieron dar a conocer su realidad y exponer su postura tras el acuerdo firmado entre el Gobierno de Rodolfo Suarez y los representantes del Sute, en función de los plenarios realizados por zona.

Tagarelli es profesora del nivel secundario desde hace más de diez años. Trabaja en cuatro escuelas, incluyendo las del Penal de Boulogne Sur Mer. En su caso, en el último llamado para titularizar horas, logró 14 horas cátedra. Jacquier, en tanto, es profesor en siete escuelas (también del nivel secundario), tiene una antigüedad de doce años frente al aula y es representante de una lista opositora dentro del sindicato. Ambos aclaran que en lo concreto, la llamada "cláusula de garantía" acordada entre el sindicato y el Gobierno provincial (que establece un piso de 80 mil pesos para un docente que recién se inicia) no representa una solución integral a la compleja situación económica.

"Se trata de una suma que si bien figura en el bono de sueldo, no impacta en función de la antigüedad, ni la zona, ni tampoco en el aguinaldo. En los plenarios esto no se explicó lo suficiente y por eso hubo mucha confusión por parte de los docentes que votaron a favor", explica Tagarelli y aclara que en su caso, por ejemplo, el 5% que se pagará de aumento salarial en enero, a ella le significa una diferencia inferior de los 300 pesos, un monto equivalente, por ejemplo, a menos de un kilo de bananas, un bife pequeño o un chocolate económico en cualquier kiosco de Mendoza.

"Con este aumento el 51% de nuestro salario es de cláusula de garantía, y por lo tanto no se cobra a fin de año con el SAC", indica la docente y aclara que el monto no es acumulativo, por lo tanto "los porcentajes porcentajes de aumento no se van sumando. Así vamos perdiendo mes a mes", destaca la educadora y agrega que "la antigüedad casi desaparece, puesto que un docente que tiene diez años de antigüedad y uno que recién se inicia tienen una diferencia de 2 mil pesos".

Este año lectivo estuvo signado por el pedido unánime de los docentes para que el Gobierno mejorara sus salarios.

Desde este punto de vista, el acuerdo entre las partes desde las altas esferas no estaría resolviendo las necesidades de fondo de miles de educadores y de celadores, que según advierten, están por debajo de la línea de la indigencia con sueldos de 53.600 pesos incluyendo el sueldo de diciembre, en este último sector. "Ya tuvimos una experiencia de aceptación el 25 de agosto que dejó a los celadores 80 mil pesos abajo de la canasta básica y a los docentes 60 mil. Hoy, con un celador que está 10 mil pesos abajo de la línea de indigencia, recién en marzo o abril van a alcanzar los 60 mil que supere el salario mínimo vital y móvil de Argentina. Ese salario mínimo vital y móvil tiene vigencia hasta noviembre del 2022, por ende los deja nuevamente en la indigencia", aclara la educadora.

La comparativa del impacto en el bono de sueldo da cuenta de la escasa suba salarial que denuncian los docentes.

Tagarelli fue más allá al apuntar hacia el SUTE. "Hemos pedido reiteradas veces en plenarios que el sindicato destine fondos para implementar el histórico fondo de huelga para organizar las escuelas en paros masivos, pero existe una negativa de la gestión actual, un cierre del debate", dijo al reclamar "que las bases sean escuchadas en los plenarios". Respecto de bono extraordinario que el Gobierno Provincial pagará el 5 enero de 2023, que consiste en el pago de 20 mil pesos por única vez para aquellos cuyos haberes hasta noviembre no superen los 231.600 pesos, los docentes destacan que esto en realidad no es una solución de fondo, sino una especie de "paliativo" provisorio en el marco de la crisis económica por la que atraviesa el país. "Toda esta propuesta que fue aceptada no nos ubica en una mejora de fondo en relación a nuestra situación. La mayor parte de los docentes siguen teniendo salarios por debajo de la línea de la pobreza y los celadores siguen viviendo en la indigencia", aclara Jacquier.