Fin de año: y a todos los eventos sumame ¡un mundial!

Lega un nuevo fin de año, y ya casi no hay eventos que entren en la agenda. La historia se repite una vez más, y van apareciendo los compromisos impostergables, esos a los que no podes faltar y que tienen que ver con el trabajo o con la familia. Casi todos hacen ese encuentro que no organizaron en todo el año.

Sumado a los que cumple años entre noviembre y diciembre y no queda otra que ir a celebrarlo con ellos, porque esta vez cumplen una cifra redonda y lo más importante es que son amigos de toda la vida o porque son familia. También están las parejas queridas que se casan y celebran su boda con todos nosotros.

Después, esos otros eventos, que no son del todo obligatorios pero, el mandato social o tu voz interior te dice que no podes dejar de ir porque queda mal y allá vamos también!! Finalmente los que elegirías.

No casualmente los dejo para el final, sucede que a fin de cuentas son los encuentros que no llegas a organizar y no haces o a los que faltas, no alcanza el tiempo, los días, las superposiciones abundan y hasta el mismo placard te marca el límite.

¿Cómo llegar a fin de año y no morir en el intento ? Porque para frutilla del postre se suma el mundial, cada partido detiene al mundo literal y rompe tu agenda en un segundo hasta las clases se suspenden. Es así, no nos queda otra hacelo para vos. Y este afán por adelantarnos querer hacer llegar y no faltar haces que la ansiedad termine gobernando tus pensamientos y tu salud.

Solo nos queda, hacer una pausa. No importa si no podes con todo, lo que vale es poder elegir y hacer aquello que te hace bien, que disfrutas, buscando el equilibrio la serenidad, esa que nos falta todo el año pero por sobre todo en esta época, tranquilidad para hacer lo que se puede y lo que no, queda para enero, porque por suerte no necesariamente todo se debe hacer y planificar antes del 31.

Este fin de año evalúa tu prioridad con calma, y si es el mundial tu prioridad, vivilo, festéjalo, todo lo demás espera y sin culpas. La vida es eso poder elegir qué y cuando hoy que podes elegí sentir lo te hace bien.

Disfruta de a poco tu fin de año.

* Licenciada Erica Miretti, psicóloga, neuropsicoeducadora y docente