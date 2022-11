La decisión de los padres de Debanhi Escobar tras la burla de Platanito

En las últimas horas apareció en las redes sociales un video del comediante Sergio Verduzco, conocido popularmente como Platanito, burlándose durante uno de sus show de la muerte de Debanhi Escobar, la joven mexicana de 18 años que desapareció y fue encontrada muerta en una cisterna de agua de un motel en Nuevo León, México.

Por ello es que los padres de la chica aseguraron que van a proceder contra él en la Justicia, al tiempo que exigieron a las autoridades tomar parte de esta situación.

Precisamente fue Mario Escobar, padre de Debanhi, quien aseguró este lunes: "Nos enteramos que suben un video de un personaje llamado Plátano o Platanito, es una persona que se dedica hacer chistes que se dedica a lucrar con el dolor ajeno, sabemos que hay mucha gente que lo hace pero bueno, ahora nos toca a nosotros responderle a este señor, estamos molestos con él".

Platanito Show Se Burla De Debanhi ud83dude21 #justicia Posted by News on Sunday, November 13, 2022

Al mismo tiempo, Dolores Bazaldúa, la mamá, manifestó: "Creo que no está correcto señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros, si estuviera en nuestro lugar le molestaría, no debe de lucrar con el dolor de nosotros, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida".

"Estamos molestos contigo Platanito, si ya no tienes material para hacer reír al público, si ya no tienes cerebro ven y habla conmigo. Yo no sé si andabas drogado o intoxicado", agregó el padre.

Hay temas de los cuales ,considero yo , que no hay forma de hacer ni un sólo chiste uD83DuDE12uD83EuDEE0uD83EuDD10uD83DuDE4AuD83EuDDD0 #DebanhiEscobar #Platanito #Monterrey pic.twitter.com/BBojBYDa0O — JUANGABRIELA??JACKSON uD83DuDD34 (@YoZhoy) November 13, 2022

Hace algunos años, el mismo personaje se vio envuelto en una polémica similar luego de que contara un chiste sobre el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo.