Éstas son las camisetas más feas de los mundiales, del ´78 a 2018

Sin lugar a dudas este es un ránking subjetivo y a gusto personal. Pero como amante de las camisetas de fútbol, me permití armar una lista con las camisetas más feas de los mundiales desde Argentina 1978 hasta Rusia 2018. Son 40 años de historia, donde los países, más allá de jugar por el título de campeón, juegan para ver quién va, en este caso, peor vestido a una cita de tal envergadura.

Empecemos por Argentina 1978, el Mundial donde festejamos por primera vez. A nuestro país llegaron 16 equipos; se jugaron 38 partidos; y se marcaron 102 goles.

En cuanto a la vestimenta Túnez, a pesar de no serlo, fue la peor vestida de un Mundial donde no hubieron camisetas que llamaran mucho la atención, salvo por la de Holanda que, a entender de los conocerdores, fue la más linda.

La camiseta de Túnez no era fea, pero era la que menos destacó en el Mundial de 1978.

En España 1982 las marcas aún no entraban en la vorágine de presentar grandes diseños. Seguían con los pantalones cortitos, bien arriba de la rodilla y, generalemente, confeccionando sus camisetas con una tela similar al piqué.

En aquella cita, donde se amplió la cantidad de participantes a 24; se convirtieron 146 goles en 52 partidos jugados; y donde ganó Italia; el dato de la vestimenta peor calificada lo aportó Argelia con un diseño bastante particular en verde y blanco y una inscripción en la parte delantera.

En 1982, Argelia comenzaba un camino de feas camisetas que se volverían a repetir en otras citas.

Llegamos a México 1986, el Mundial más emblemático para nosotros, los argentinos. La corrida del Diego ante los ingleses; la Mano de Dios; Maradona levantando la Copa en el Azteca. Tal vez, para muchos, el primer recuerdo de Argentina en un Mundial de fútbol.

En esta cita participaron 24 seleccionados; se jugaron 52 partidos y se marcaron 132 goles.

Pero no nos vayamos por las ramas, que de esas cosas escribiremos más adelante. Sigamos con el tema de camisetas feas. Y otra vez acá aparece Argelia: volvieron a repetir el modelo del 82, aunque le sacaron un poco de verde, resaltaron el escudo y mantuvieron la inscripción en el pecho. Fea por donde se la mire. La camiseta y el pantalón de Argelia mantenían la simetría.

Italia 1990 es otro de los mundiales que significa mucho para nosotros los argentinos ya que muchos, y me incluyo, es el primer recuerdo claro de una cita ecuménica.

Participaron 24 equipos; se jugaron 52 partidos y se marcaron 115 goles. La final fue Argentina-Alemania. El campeón fue Alemania y el tipo más puteado fue el árbitro Edgardo Codesal, dato no menor porque fue el que nos hizo perder el partido contra los teutones.

La camiseta más fea, sin lugar a dudas, fue la de Emiratos Árabes, aunque pugnó con las de Rumania, Checoslovaquia y Austria. La camiseta de Emiratos Árabes, a comparación de la suplente de Colombia, no era para nada linda.

En Italia 1990 las marcas ya comenzaban a incursionar en la evolución de los modelos, aunque la explosión total llegó para Estados Unidos 1994, donde Adidas logró imponer tendencia realizando modelos que hasta el día de hoy son recordados.

Que la cita máxima del fútbol llegara a Estados Unidos marcaba un hito: el Mundial se realizaba en un país donde el fútbol es uno de los deportes menos populares, aunque con el correr de los días, la Copa del Mundo fue un verdadero éxito en números y recaudación.

Se jugaron 52 partidos, se marcaron 141 goles y participaron 24 selecciones. El campeón fue Brasil que en la final, y por penales, venció a Italia.

La selección peor vestida, sin dudas, fue Estados Unidos con una camiseta espantoza que simulaba ser de jean y que tenía estampadas unas estrellas gigantes. De todas las selecciones que vistió Adidas en 1994, Estados Unidos fue la que peor lució su indumentaria.

Tras la explosión de diseños que significó el Mundial del ´94, para Francia 1998 las marcas, si bien siguieron explorando, volvieron a cuidar las líneas y basarse en propuestas un poco más conservadoras. Adidas y Nike tomaron la delantera y jugaron una copa aparte.

En Francia se amplió la cantidad de participantes a 32 equipos (por lo que hubo mayor propuesta de indumentaria), se jugaron 64 partidos y se convirtieron 171 goles. Numerazos para la cita que vio como campeones a los dueños de casa.

La camiseta más fea, sin dudas, fue la de Arabia Saudita. La marca Hummel no puso mucho empeño y sobre un paño blanco estampó una especie de pinos verdes para, así, realizar la casaca más fea de la cita. La selección de Arabia liciendo la camiseta más fea del Mundial ´98.

Corea-Japón 2002 fue el hasta la fecha el único Mundial organizado por dos naciones y el primero de la historia en disputarse en continente asiático. La FIFA buscó abrir un nuevo mercado y potenciar el fútbol en dos países que no desentonaron en la organización. Con estadios súper modernos y una infraestructura inigualable, la cita fue la que le dio la bienvenida al nuevo siglo y no desentonó en absoluto.

Se mantuvo el número de seleccionados, se jugaron 64 partidos y se marcaron 161 goles. El campeón, tras vencer en la final a Alemania, fue Brasil.

A esta altura de la historia de los mundiales, la marca Puma comenzaba a meterse con fuerza, sobre todo con los seleccionados africanos. Y si bien realizó grandes modelos, la camiseta de Camerún, que no fue la excepción, estuvo en el foco de todas las miradas.

En un intento por innovar, Puma realizó una camiseta que más que camiseta era una musculosa: ¿qué pasó? Por reglamento, las camisetas deben tener mangas, así que los Leones tuvieron que usar otra remera debajo de la camiseta para poder jugar los partidos. La camiseta de Camerún para 2002 era una musculosa. Por reglamento, los Leones tuvieron que usar otra remera debajo de la misma.

Alemania 2006 fue un gran Mundial. La sede volvía a ser en continente europeo y para nosotros, los argentinos, significaba una especie de revancha luego del papelón de 2002 donde nos volvimos en primera ronda.

Participaron 32 seleccionados (número inamovible hasta la actualidad), se jugaron 64 partidos y se convirtieron 147 tantos. El campeón fue Italia tras vencer en la final a Francia en un partido del que nadie olvidará el cabezazo en el pecho de Zidane a Marco Materazzi.

El "mundial" de camisetas lo volvieron a jugar Adidas, Nike y Puma. Y el último puesto de la tabla fue para Angola, equipo que lució una camiseta titular roja con lineas horizontales con los colores de su bandera. La camiseta no era tan fea, pero no le alcanzó para no quedarse con el último lugar. Los angoleños en su única participación en un Mundial.

En otro intento de la FIFA por "colonizar", el Mundial de 2010 se jugó, por primera y única vez, en la Sudáfrica de Nelson Mandela. Toda una revolución se vivió en el país del apartheid, donde la discriminación estaba a la orden del día y con el fútbol pretendían unir a una nación totalmente dividida.

En Sudáfrica el campeón fue España, que alzó la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Participaron 32 equipos, se jugaron 64 partidos y se marcaron 145 goles.

Ghana, valga la redundancia, claramente no ganó el premio a la mejor camiseta. Roja con bastones amarillos. Llamativa, sí, pero no para salir corriendo a comprar el ejemplar generado por Puma. A pesar del gran mundial, Ghana no lució una de las mejores camisetas de la Copa.

América del Sur tuvo que esperar 36 años para volver a tener una sede mundialista: la última había sido Argentina 1978. Por eso, Brasil 2014 fue uno de los mundiales más coloridos de la historia. El fanatismo sudamericano, la gran cantidad de argentinos, la alegría de los locales y el clima fueron factores ideales para la realización de un Mundial que terminó con Alemania alzando la Copa del Mundo tras vencer a la Argentina de Lionel Messi en la final.

Se jugaron 64 partidos y se marcaron 171 goles en una cita de la cual participaron 32 seleccionados.

En cuanto a la indumentaria, claramente la camiseta más fea fue la de Honduras. Una casaca blanca incípida con una H gigante en azul hicieron de ese "jersey" el peor de la Copa del Mundo. La camiseta de Honduras no era más que una tela blanca con algunas estampas en azul.

La lista, justo a 7 días de que comience a rodar la pelota en Qatar 2022, termina con el Mundial de Rusia 2018 donde se jugaron 64 partidos, se marcaron 169 goles y en el cual Francia alzó su segunda Copa del Mundo.

La ropa de las 32 selecciones volvió a jugar un Mundial aparte del cual el último puesto fue para Costa Rica, y no por ser la más fea, sino por ser la más simple dentro de una cita donde no hubieron camisetas feas como en otras ediciones.

La camiseta de los Ticos no se destacó del resto. Solo era un paño rojo con apenas unos detalles en blanco; una camiseta que tranquilamente podría estar en cualquier colección. Los Ticos tuvieron una camiseta discreta. En la cita de Rusia 2018 no hubieron casacas feas, al contrario fueron una más linda que la otra.

Se viene Qatar 2022. La expectativa va en aumento. Los fanáticos del fútbol, y sobre todo los de las camisetas, no ven la hora de que comience a rodar la pelota.