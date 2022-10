Todavía no nos sabemos descubrir si somos así o no

¡Gracias a vos soy yo!

Y nada sabemos sin dar gracias

Inspira Jorge Luis Borges en su encuentro con Xul descubrirnos con el otro

como…

[…] "un navegante que atraviesa el mar y ve una línea, quizá una claridad y entonces piensa: esa claridad es el África, o es Asia o América. Y piensa que detrás de esa claridad, que esa vaga línea que él descifra apenas en el horizonte, que detrás de esa vaga claridad, de esa muy vaga línea, hay un continente y en ese continente hay religiones, dinastías, ciudades, selvas, desiertos, hay muchas cosas, pero que a él le toca ver simplemente esa línea. Y ahora yo siento que en este momento soy ese navegante. Yo tengo que hablar de ese gran continente, de este vasto país con sus imperios y su historia y sus mitologías y su botánica y su zoología, todo eso que fue Xul Solar. Y no sé si lo he alcanzado, creo que no. Pero he entrevisto lo bastante para sentir ahora el vértigo, siento el vértigo de todo aquello infinito que vi en Xul, de lo cual me fue dado discernir algo"



La mirada es ese salto por el que me arrojo a mí hasta encontrar al otro tal como es.

Porque me reconocí tal como soy.

Creernos…

Nos acercamos al prójimo al hacernos prójimo.

El lugar más desconocido es el lugar del otro.

¡Está lleno de interpretaciones!

¿Quién vive en uno mismo aún agazapado y salta en algún

momento…?

¿Qué animal llevás dentro?

Balas de goma, corridas y gases lacrimógenos…

Quien murió nos evidencia.

Y murió el fútbol una vez más…

Otro partido perdido:

el lugar del otro.

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.