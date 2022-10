Los hinchas de Gimnasia La Plata marchan para pedir justicia por Lolo Regueiro

Hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata se autoconvocaron en el Bosque para realizar una marcha para pedir de justicia por Gustavo Regueiro, el hincha que falleció producto de los incidentes que sucedieron el jueves por la noche en las afueras del estadio tripero.

La convocatoria de hinchas fue espontánea y desde las 18 de este viernes comenzaron a llegar a las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerrillo, donde la noche anterior la Policía bonaerense reprimió a los simpatizantes del Lobo que quedaron afuera del partido contra Boca Juniors por la Liga.

La marcha "surge todo desde la indignación, nos preocupamos por todos y todas. Empezamos a mandar desesperados en los grupos de Whatsapp a familias, amigos y conocidos para ver si todos estaban bien. Lolo Regueiro pudo haber sido cualquiera de nosotros", comunicaron desde una de las agrupaciones.

Y siguieron: "Es un pedido de justicia. Que sea visible, que no se quede en la nada. No fueron incidentes, fue una represión. No se murió, lo mataron", continuaron.

Noticia en desarrollo...