Cuántos docentes no lograron titularizar y cuándo habrá otro concurso

Hace cinco meses, la Dirección General de Escuelas (DGE) concretó el llamado para avanzar con la titularización de docentes que hasta entonces trabajaban como suplentes en diferentes asignaturas en las escuelas de nivel secundario. Tras la presentación de los antecedentes y solicitudes requeridas por parte de más de 12 mil aspirantes, un total de 4.500 educadores lograron ingresar al sistema educativo de manera formal.

En todos los casos, detallaron desde el área educativa las altas se otorgaron a partir del 1 de agosto pasado, con nuevos docentes frente a las aulas a cargo de materias y con otro tanto que no tuvo otra opción que salir a buscar horas en otros establecimientos para cubrir las horas bajo la modalidad de suplente. Nerina Chiaramonte, secretaria de la Junta Calificadora del nivel secundario, aclaró que al menos hasta 2023 no se realizará un nuevo llamado a concurso para titularizar, pues a partir de ahora, se volverá a iniciar con el proceso para establecer la nueva convocatoria.

De hecho, explicó la funcionaria, el llamado que se concretó este año (después de ocho en los que no se efectuaban titularizaciones docentes en la provincia) comenzó a planificarse varios meses antes, inclusive desde noviembre de 2021. "En términos generales, podemos decir que había muchas horas por cubrir, por lo que se generó un gran movimiento. Se trató de un llamado muy grande y convocante", detalló Chiaramonte y explicó que una de las causas que hizo pasar mucho tiempo desde el último llamado al que se concretó este año, estuvo ligado a la pandemia. Un rasgo que caracterizó a este llamado, según la funcionaria, tuvo que ver con que por primera vez, hubo docentes muy jóvenes -de entre 23 y 24 años- que lograron quedar como titulares.

Entre los 4.500 docentes que titularizaron en las escuelas secundarias de la provincia, figura que 2.500 pertenecen a escuelas de educación secundaria orientada, en tanto que 668 son de educación para adultos y 540 en establecimientos con formación técnica. Además de los 12 mil aspirantes -aclaró Chiaramonte- hubo tres mil personas que se presentaron y que no cumplían con los requisitos para acceder al concurso. Se trata de los aspirantes con categoría "C", es decir, aquellos no profesionales que si bien realizan tareas afines a determinadas áreas, no cuentan con la formación suficiente para postularse a estar frente a un aula.

Estudiantes de escuelas técnicas tuvieron nuevos docentes a partir de la titularización.

"La prioridad siempre la tiene el docente a la hora de acceder a los cargos", detalló la funcionaria y aclaró que en la categoría "A" se encuadran los y las educadores/as que cuentan con el título habitante para dar clases y que en muchos casos, ya tienen una trayectoria en este sentido. En tanto que las categorías B1 y B2 corresponden a profesionales de diferentes carreras que no poseen el título docente o han realizado un profesorado.

La dudas con el certificado de salud

Entre los requisitos solicitados para acceder al concurso, figuró la presentación del bono de puntaje, ser docente suplente en actividad y contar con los certificados de buena conducta y aptitud psicofísica respectivamente. A esa documentación los educadores con hijos a cargo, deberán agregar una acreditación donde figure que no son deudores alimentarios. Justamente, una de las dificultades más relevantes con las que se encontraron cientos de educadores/as que aspiraban a titularizar, tuvo que ver con las exigencias dispuestas a la hora de habilitarles el certificado de aptitud psicofísica.

Las quejas en este sentido no tardaron en escucharse, puesto que hubo casos en los que a pesar de cumplir con todos los requisitos, además que contar con un alto nivel de formación académica y experiencia en las escuelas, no lograron contar con el aval del área de Salud Laboral. Un pinzamiento en la columna, un inconveniente en las cuerdas vocales o un problema de tipo metabólico podrían desencadenar -según cada caso concreto- la negativa para obtener el necesario certificado de salud.

Diferentes niveles de validez del psicofísico

Justamente, Chiaramonte hizo una aclaración en este sentido, con la idea de saldar las dudas de un grupo de aspirantes que se presentan en el cuarto llamado. Destacó en este sentido que en el caso de las personas que nunca han ingresado al sistema educativo como docentes y que desean incorporarse a las suplencias sin contar con el bono de puntaje, (siendo estudiante con más de diez materias aprobadas), el certificado de aptitud psicofísica se tramita en un efector de salud público, como por ejemplo en el Centro Doctor Emilio Coni (avenida Godoy Cruz 187) de Ciudad o bien, en un centro de salud.

"Si el certificado es emitido por el Coni, entonces tiene validez por seis meses, mientras que los que se emiten desde los centros de salud, sirven por un mes", indicó Chiaramonte al explicar la diferencia entre el certificado de buena salud psicofísica que se emite desde estas áreas y el que entrega el área de Salud Laboral una vez que el docente ingresa al sistema. Una vez que se avanza en este camino, aclaró la funcionaria, la persona tiene 48 horas para sacar el turno en Salud Laboral y realizarse así un segundo examen psicofísico más completo. En el caso de no ganar el puesto como suplente en el cuarto llamado, entonces el certificado inicial será válido por un mes.