Cómo pagará Anses en octubre las jubilaciones y asignaciones familiares

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma de pago de haberes de octubre para jubilados y pensionados, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo y Pensiones no Contributivas.



El calendario incluye también las fechas de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento, adopción), Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y por Desempleo.



Los pagos se iniciarán el 3 de octubre, para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y 1.



A continuación el cronograma general de pagos:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 3 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 4 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 11 de octubre

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: 12 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 24 de octubre

Jubilaciones y Pensiones que superan los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 25 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 31 de octubre



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 12 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 17 de octubre

DNI terminados en 4: 18 de octubre

DNI terminados en 5: 19 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 24 de octubre

DNI terminados en 9: 25 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de octubre

DNI terminados en 1: 12 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 24 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de octubre



Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documento: 6 de octubre al 14 de noviembre.



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)



Todas las terminaciones de documento: 12 de octubre al 14 de noviembre.

Desempleo