Cómo ahorrar para el verano y no sufrir el calor

Con las nuevas tarifas energéticas, la llegada del verano y las altas temperaturas, climatizar una vivienda será un desafío para los argentinos. Para ello es clave saber cómo lograr una temperatura ideal en el hogar que permita tener confort térmico y no generar una demanda de energía.

La Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima) explica que el confort ideal en una vivienda depende de muchos factores, uno de ellos es la temperatura. Se estima que la temperatura ideal para climatizar una vivienda en verano es de 24°C en un ambiente cerrado. Si se está por debajo de la anterior medida se la considera como consumo extra de lo estándar.

Se calcula que cada grado que se baja de esos 24° puede suponer entre un 5% y un 7% de incremento en el consumo del aire acondicionado. En cambio, si se sube de 24° grados aumentará la sensación de calor y malestar. Por lo tanto, a la hora de poner el aire acondicionado en verano lo mejor es mantenerlo en 24°.

Por otro lado, para alcanzar la temperatura ideal en el hogar, es importante tener en cuenta a la humedad. Esta debe estar por encima de 40% y que no supere el 60%.

Otro consejo está relacionado a la construcción de los hogares y como estos están construidos y envueltos. “La envolvente de los edificios es la principal interfase en nuestra relación con el ambiente exterior", explican.

"Esa tercera piel que es la envolvente debe garantizar nuestro confort, así como lo hace la segunda piel que es la ropa. Para lograr mínimos niveles de confort en los ambientes interiores, se requieren diversas estrategias pasivas. Dentro de las estrategias pasivas, la aislación térmica eficiente cumple un rol clave", explican desde Andima.

"Los hogares consumen alrededor de la mitad de la energía en climatizar sus espacios interiores. Es en ese punto donde aplicando aislación térmica eficiente podemos generar los mayores ahorros”, Arquitecto Federico García Zúñiga, consultor técnico de Andima.

Aires acondicionados o aislación térmica

En ambos mecanismo de refrigeración se pueden encontrar beneficios y diferencias. Estos son los que resaltan Andima.

La instalación de aires acondicionados es una solución a corto plazo. Aunque se priorice que sean eficientes y con tecnología inverter, es un electrodoméstico que se debe reemplazar cada 10 o 15 años, lo que significa que en 50 años se necesiten 4 o más.

Sin embargo, la aislación térmica eficiente es una solución con beneficios permanentes, ya que sirve para toda la vida útil de la vivienda o edificio.

Cómo obtener la temperatura ideal

El envolvente es la "protección" de la vivienda y su principal función es la de mantener condiciones óptimas de confort en el interior. Teniendo en cuenta los 3 componentes que envuelven a un hogar, la pérdida de energía se distribuye de la siguiente forma: por techo se pierde el 40 % del calor o frío; los muros son los responsables del 30%; y el piso representa el 10%.

"Mucho se viene hablando sobre el uso de aires acondicionados y cómo no superar los 400kw/h por mes. Pero lo que no se está considerando es revisar las condiciones edilicias y el nivel de aislación térmica eficiente que tienen las viviendas, no sólo para lograr que el inmueble no pierda energía, sino justamente para saber qué electrodomésticos para climatización elegir e instalar, qué cantidad y cómo usarlos, ya que la decisión de instalación se define en función a la aislación térmica que tenga el hogar", agregó García Zúñiga.

Antes de optar por una solución para refrigerar el hogar, Andima recomienda analizar la situación de este. Sin embargo, afirman que una de las soluciones más efectivas es la aislación térmica eficiente que se puede aplicar tanto en construcciones nuevas como en instancias de rehabilitación.

Con aislación térmica eficiente se logra ahorrar hasta un 35% en el consumo de energía de un hogar y hasta un 60% en las facturas sobre la luz y el gas consumidos para climatizar un hogar.