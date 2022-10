¿Estamos diciendo lo que queremos decir? A qué nos acostumbramos…

¿Qué es la palabra?

Entrar en la propia cárcel y liberarnos.

Y en la cárcel del otro y… liberarle

¡HACERNOS LLAVE!

“¡Lo siento mucho!”

,Lo terrible se apoderó de la significación…

Malogrando Su expresión eufórica… ¡Llena de sentimientos!

¡Soy un creído!

Otra que se ganó… ¡Mala fama!

¿Y si nos conciliamos con que ser un “CREÍDO” es eso que falta tanto…:

Creer en uno mismo.

Acaso lo único que nos falta para que todo sea creíble…

¡Para ser creíble!

El deseo es la edad de la palabra.

La palabra necesita ser un buen espejo. No puede no mostrarnos tal

como somos –que es tal como estamos-.

Sos los ¡TE QUIERO! con los que te nombraron.

Y los ¡ME QUIERO! con los que te nombrás

No tenemos más que lo que somos

¡No te pierdas de vos!

¿Malas palabras?

Otra más: ¡Lapidar!

Es pretender romper los espejos que nos evidencian en el lugar del otro.

A lo mejor... encerrado fuera de vos. O muy a solas dentro tuyo. ya

sin rastros de la mirada del otro que nos hace reconocibles.

Necesitamos ser mirados para ser visibles.

¡Estás en edad de merecer!

Medalla no es lo mismo que…

¡ME DA YA!

¿Hay faltante de vos?

Creer renueva el stock

¡YA! creer en vo* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte. s!

El tiempo

es un espejo a oscuras

que creer ilumina.

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.