Como una madre nos mira y nos hace crecer

¡Mamá… tu abrazo es el lugar más seguro del mundo!

Una madre nos mira como nadie sabe mirarnos.

Una Madre asume más allá de lo que es posible.

¿Quién da como una Madre…?

La realidad es ese sinceramiento que alcanza a ser belleza.

Y revela amar.

Hay diálogos irremplazables.

¡GRACIAS MAMÁ!

¿TIPOS DEL CAMBIO?

Por eso nos llamamos “Tipos del cambio”. Por los tipos de cambio

que resultan de nuestro humor. ¡Cambio, luego existo!

El humor nos hace más capaces de sí mismos –y del otro-. ¡Al

evidenciarnos nos motiva a cambiar.

Hay tantos tipos de cambio y no cambiamos…

El cambio no es impuesto. O es necesario o no lo es… cambiar.

¿Retenciones? ¿Qué nos retiene en sí mismos así como somos?

¿Cuál es la deuda con uno mismo? Y con el otro…

¡Más que medidas anti… ANTE UNO MISMO!

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.