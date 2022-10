Emigraron y hoy asesoran a quienes quieren dejar el país

En los últimos tiempos creció la cantidad de argentinos que deciden irse a vivir al exterior. Una encuesta de la consultora Taquión reveló la alarmante cifra de argentinos que aceptarían dejar el país. Según el estudio, el 63.5% respondió que estaría dispuesto a emigrar de la Argentina en busca de nuevas oportunidades.

Hay diferentes razones que motivan esta decisión. La inseguridad y la inestabilidad económica lideran el listado. La situación del país también influye. Los cuatro argentinos expatriados que se desenvuelven como asesores migratorios consultados por MDZ indicaron que lo primero que buscan quienes les escriben es un futuro mejor.

Aseguran que durante la pandemia, mientras el país experimentaba fuertes restricciones, se incrementaron las consultas. Además de España, el principal destino elegido, aparece Italia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos.

Radicados en Francia, Italia, Portugal y Canadá, observaron la falta de información sobre el proceso migratorio para radicarse en esos países y lo aprovecharon para desarrollar emprendimientos de asesoría y consultoría migratoria. En diálogo con MDZ, contaron su historia y describieron los servicios que brindan.

Junto a Australia, uno de los países más receptivos del mundo en cuanto a inmigración es Canadá. A ese país llegó Ana Cecilia hace 6 años, luego de haber vivido un año y medio en París y haber recorrido Europa.

De origen salteño, estudió derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, aunque nunca ejerció en el país. Interesada en derecho migratorio, en Canadá conoció a un abogado de padres argentinos y comenzaron a trabajar juntos. “Él quería hacer lo que yo ya estaba pensando en hacer, así que fue un good match”, dijo a MDZ.

Hace 2 años crearon DG Canadá, una consultora de inmigración que realiza visas de estudio, de trabajo, programas provinciales y federales de inmigración, y trabaja con más de 250 universidades y empresas en en país norteamericano.

En Canadá, explicó, hay cuatro categorías de inmigrantes: con relación familiar (estrechamente relacionado con las personas canadienses que viven en Canadá), los inmigrantes económicos (los trabajadores calificados y gente de negocios), otros (personas aceptadas como inmigrantes por razones humanitarias o de compasión) y los refugiados (personas que escapan de situaciones de persecución, tortura o castigo cruel e inusual).

Algunos de los servicios que maneja la firma son: la residencia permanente, visa de turismo, permisos de estudio, PGWP (permisos de trabajo post graduación), permisos de trabajo, sponsorships (apadrinamientos), express entry, ciudadanía, casos de negación de visa, negocios y entrepreneurs y programas de experiencia de Québec.

Ana Cecilia señaló que reciben muchas consultas de argentinos: “Nos contactan desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, en cualquier parte del país la situación es similar. Todos se quieren ir de Argentina. Hasta ahora, sobrepasan las 1700 consultas en lo que va del año. Nos escriben de todas las clases sociales, desde el obrero hasta el médico. Según un artículo periodístico, 8 de cada 10 estudiantes se quiere ir del país, nosotros hemos corroborado esas estadísticas”.

Paula Tranzillo es de Buenos Aires y vive en Francia hace 7 años, primero estuvo en París y actualmente se encuentra en Menton, un pueblito en la costa sur francesa cerca del principado de Mónaco. A sus 18 años comenzó a recorrer el mundo y actualmente acumula más de 90 países “insólitos” como Corea del Norte, Irán e Irak entre sus destinos visitados. A raíz de haber publicado cómo obtuvo la ciudadanía italiana por su tatarabuelo, se dedicó a asesorar sobre el proceso migratorio. “A partir de entonces empecé a recibir consultas y a brindar servicios de asesoramiento, pedidos de actas y juicio de 1948, entre otros. Eso fue antes de la pandemia, después de la pandemia explotó todo, eran muchas consultas. Yo ya contaba con mi propia web de viajes, y por ahí empezaron a contactarme”, expresó.

Actualmente, además de asesorar sobre los trámites para emigrar a Italia, brinda servicios de consultoría respecto a la ciudadanía francesa, “porque no es tan sencillo como la italiana”. En cuanto al proceso del país italiano, ofrece una gama más amplia de servicios: “hago pedido de actas, asesoramiento, tema A.I.R.E. y juicio de 1948. También tengo contactos para derivar por el tema de traducción de documentos”. Los costos de sus servicios comienzan en 30 euros, aunque dependen del servicio que se busca.

Sobre la ciudadanía italiana, explicó que es la más accesible para conseguir: “Primero, por la cantidad de italianos que emigraron hacia Argentina y, segundo, porque no hay un límite generacional, podemos decir”.

Desde sus comienzos, indicó que ha realizado más de tres mil asesorías a argentinos que comienzan a planear su salida del país, “principalmente a gente de Buenos Aires y Santa Fe, después aparece mucho Córdoba, el sur nacional y también Mendoza”.

Lucas Cubile, de 29 años, emigró hacia Italia hace 9 meses y hoy se encuentra en Turín, cerca de la frontera con Francia y Suiza. “En el año de la pandemia me apareció nuevamente, luego de muchos años, el motor de irme de Argentina”, comenzó su relato.

En diálogo a MDZ comentó que actualmente trabaja de manera remota, como profesor de Inglés con algunos alumnos europeos. Hace un tiempo comenzó un proyecto de consultoría de inmigración junto a otros argentinos: Emigrando Hoy. “No sólo para Europa, tenemos información sobre cómo emigrar a muchos lados del mundo, con una residencia permanente o una un poco más temporaria”.

Expresó que este proyecto surgió fruto de un esfuerzo colectivo a partir de la abundancia de información que existe referido a la ciudadanía italiana y lo escasa que es sobre otros destinos, además de la poca que hay sobre cómo emigrar a otros destinos sin un pasaporte de ese lugar. “Hay muchos destinos de Europa que hasta ni siquiera necesitás visa para entrar legalmente y eso lo fuimos aprendiendo e investigando nosotros, chateando con colegas, adquiriendo información”, agregó.

“Nos están llegando muchas consultas, en base a los casos que nos llegan a analizamos las posibilidades que tiene la gente, dependiendo de qué quiere hacer y a donde quiera ir. Ahora estamos trabajando más que nada con búsqueda de documentación, no sólo italiana sino también polaca, alemana, húngara e irlandesa. Son las que tiene más chance la gente de sacar sin tanto límite generacional. Ahora que salió la Ley de Nietos nos están consultando bastante por España, pero tiene bastantes restricciones”, explicó.

En cuanto a las consultas de argentinos, indicó que diariamente reciben aproximadamente nueve contactos y entre dos a tres solicitudes de documentación, de los cuales el 80% se concentra en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe: “Al principio eran más que nada jóvenes, pero a medida que fue avanzando, sobre todo en el último mes, hemos tenido consultas de gente de 55 años. El grueso está entre los 21 a los 35 años”.

Sobre los costos de sus servicios, expresó que dependen del caso a tratar. “La primer consulta por lo general es gratuita, si necesitan documentación extranjera es diferente. Si hay investigación de por medio se cobra 140 euros, que incluye el pago a la localidad que emite el documento y el envío al destino que el cliente elija. Muchas veces tenemos que pedir documentos de países en los que no estamos radicados entonces tenemos que hacer un envío internacional. Si el cliente cuenta con los datos de su ancestro el precio ya es mucho menor. Por consultas personalizadas en las que una persona quiere evaluar absolutamente todas sus posibilidades de emigración, ya sea permanente, por estudio o trabajo, con o sin ciudadanía y el destino, el asesoramiento es de 30 euros la consulta. Obviamente vamos a hablar de que documentación va a necesitar y como pedirla. Nuestros clientes en su gran mayoría abonan en moneda local ante lo difícil que es realizar transferencias internacionales”.

Otro de los destinos solicitados dentro de Europa es Portugal. Allí reside Evelin Claros desde 2016. Cordobesa de nacimiento, comenzó su experiencia viajando por Australia y Alemania con una visa Working Holiday. Luego llegó al país luso con otra visa de ese tipo y al tiempo decidió instalarse. “Acá hay una facilidad que el país te da para sacar una residencia. No hacen falta muchas cosas, simplemente tener un contrato de trabajo o trabajar de forma independiente. Demora un poco pero te la dan. Obtuve la residencia a través de ese proceso que se llama Manifestación de Interés y me vine a Lisboa”, comentó.

Sobre los comienzos de su proyecto, comentó que “estando en Portugal empecé a ver que no había tanta información en español sobre vivir acá y esta oportunidad que te da el país para poder vivir acá legalmente o tener una residencia fácil y hacer la ciudadanía tras 5 años de residencia”. “Empecé a escribir en un blog de viajes que tenía sobre las facilidades y empezó a irme bien. Mucha gente interesada en emigrar desde Argentina me empezó a preguntar bastante, entonces empecé a compartir en las redes, hice una guía gratuita y me empezaron a pedir que los ayude con los trámites, me puse en colaboración con una gestora y empezamos. Esto creció muy rápido, hasta que dejé mi trabajo y me dediqué full-time a este proyecto. Sentí que la gente necesitaba mucho estos servicios”, continuó.

“Hoy tengo mi propia empresa de apoyo a los inmigrantes, donde los ayudo con algunos trámites, trabajo con una abogada porque hay cosas que yo por no ser abogada no puedo hacer, por ejemplo, asesorar en temas de visa. Eso lo hace la abogada o yo colaboro, y hacemos los trámites necesarios para la gente que quiere residir acá y trabajar”, explicó.

A su vez, detalló sus servicios: “Lo más importante que ofrezco hace un tiempo es el servicio del NIF, el Número de Identificación Fiscal, que es como el CUIT en Argentina. Es lo más importante que tienes que tener acá en Portugal. Empezamos a ofrecer el servicio de apertura de cuenta bancaria, porque te lo piden para algunas visas porque es necesario tener una acá. Por ejemplo, la D-7 es una visa para los que tienen un trabajo remoto, jubilados, rendimientos propios. También ofrecemos asesorías, yo doy consultorías sobre vivir acá, no sobre visas ni residencias sino la parte de vivir y buscar trabajo. Con la abogada damos consultorías sobre asesoramiento para visas, encuadramiento legal.”. Los costos varían entre 25 a 250 euros, dependiendo del servicio.

“Tengo en la página unos recursos que la gente puede acceder, un curso de trabajadores independientes. No hay mucha formación sobre el tema y hay muchos argentinos que quieren venir acá a emprender, quieren abrir su negocio o ya tienen su negocio y quieren abrirlo acá. Entonces, sentí que falta más información que sólo buscar trabajo, que en todos lados es muy parecido. También tenemos otros recursos, una guía “wiki Portugal”, que es como una guía con toda la información del país organizada en un solo lugar en una aplicación”, agregó.

Además, Evelin está próxima a crear un equipo de consultores de argentinos y latinos que viven allá y dan consultorías: “Es gente que ya empezó con las consultorías de diferentes áreas, pero la idea es que estemos todos en una misma plataforma. Mi idea es después poder ofrecer servicios para crear tu empresa y servicios contables”.

Sobre los argentinos que deciden incursionar en este destino para emigrar, la joven comentó que todos los días le llegan entre 10 y 15 mails como mínimo realizando consultas. “Por mes estoy realizando entre 80 y 100 trámites del NIF. De ese número, un tercio los hago para argentinos. Son mi mayor público”.

Respecto a la demografía, indicó que “hay un poco de todo. Los argentinos están viniendo jóvenes adultos, no tan jóvenes, llegando a los 30 y 40. Gente que tiene su carrera universitaria o profesional en Argentina y quiere salir por otros motivos. También trabajo con muchas familias. Los jóvenes profesionales son la gente que emigra de una “forma más organizada” y necesita asesoría, quiere que le hagas el trámite y está dispuesta a pagar”.

Respecto a otros países, Evelin destacó que los motivos por los que eligen Portugal difieren de los otros destinos. “La razón no es tanto por la parte económica, porque acá se gana muy poco y la gente lo sabe, entonces vienen por otros motivos. Inseguridad, inestabilidad, estancamiento profesional, entre otros”.