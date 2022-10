Las desconocidas reglas que deberán respetar los amantes del metegol

El proyecto de ley para declarar el metegol como deporte provincial presentado por la diputada Josefina Canale generó revuelo a nivel nacional y una catarata de críticas por parte de los sectores que consideraron que dicha iniciativa era superflua, sin embargo, hubo voces a favor que se pronunciaron al respecto defendiendo el "espíritu inclusivo" del texto que permitiría dar un marco legal a la competencia jerarquizando a los jugadores que participan de los torneos internacionales.

Algunos de los fundamentos presentados por quienes están a favor del proyecto tienen que ver con el carácter inclusivo de la práctica que puede ser llevada a cabo por cualquier persona sin importar edad, género ni condición física. "Entre las primeras virtudes que exaltan del fútbol de mesa son la ausencia de mezquindad entre colegas y que nadie se queda afuera. En la mesa hay lugar para todo aquel que quiera jugar", destacó la legisladora mendocina.

El metegol es una disciplina que va ganando terreno a nivel nacional y tiene muchas potencialidades para quienes poseen una discapacidad ya que les permite tener un propósito deportivo y competitivo en una actividad que no es de impacto, explicaron los defensores del proyecto de ley que forman parte de algunos de los 12 equipos existentes en Mendoza.

Mario tiene 36 años y es jugador de metegol, junto con otros compañeros y el apoyo de la Asociación Civil Liga Mendocina de Futbol de Mesa-Metegol se encuentran al frente de la iniciativa que tiene como objetivo declarar el metegol como deporte provincial. "Va más allá de un juego, es para ayudar a los chicos con discapacidad que no pueden hacer deportes de alto impacto. Es un deporte alternativo para todas esas personas que quedaron fuera de deportes convencionales por diferentes motivos. Hay chicos que practicando otras disciplinas se quiebran la única pierna que tienen", expresó.

La aprobación del proyecto de ley permitiría profesionalizar una disciplina que en Mendoza practican alrededor de 200 jugadores en las 4 sedes que tiene la provincia, las cuales en su mayoría están ubicadas en la zona este. Actualmente hay 11 jugadores jugando la Copa América en Chile, de los cuales 5 son mendocinos y forman parte del ranking existente a nivel internacional.

"En febrero viene la selección italiana a Mendoza, los europeos no pueden creer que no tengamos un marco legal para la disciplina. Jugamos bajo el reglamento británico que es lo aprobado a nivel mundial, necesitamos profesionalizar esta práctica para generar nuevos espacios para las personas con discapacidad", manifestó Colque y agregó: "El esparcimiento deportivo hace a la vida de la persona, muchos no tienen la posibilidad de realizar prácticas deportivas y sociabilizar".

¿Qué dice el reglamento?

El primero de los artículos del proyecto de ley elaborado por la diputada Josefina Canale solicita la declaración del Fútbol de Mesa o Metegol como deporte provincial y a sus jugadores como deportistas. En el segundo artículo menciona el reglamento que especifica las prácticas permitidas y prohibiciones existentes.

El reglamento a partir del cual se practica el Fútbol de Mesa o Metegol es de origen británico y las federaciones a nivel mundial se rigen por los artículos que contiene, entre los cuales se encuentra la prohibición del denominado "molinete" y otras especificaciones que le dan un marco regulatorio a dicha práctica.

El Molinete o giro de barras se considera ilegal y está definido como la rotación de cualquier jugador (figura, barra de jugadores) mas de 360º antes o después de haber golpeado la bola. "Para calcular los 360 grados no se debe de añadir el vuelo tomado para golpear la bola", destaca el texto.

Otro de los puntos que destaca el reglamento es "la bola en juego" y la "bola muerta", qué sucede cuando la pelota sale por fuera de los límites de la cancha, cómo se retoman las jugadas, qué pasa con la bola estática y cómo se reanudan las jugadas. Por otro lado, habla sobre "la sacudida", deslizamiento o levantamiento de la mesa, la cual se considera ilegal sin tener en cuenta la intencionalidad del jugador en dicha acción. "No es necesario que el jugador pierda la bola por la sacudida de mesa para que sea sancionado. Las sacudidas son acumuladas durante todo el partido", dice el reglamento.