El insólito accidente en un desfile de moda que hizo estallar las redes sociales

Una de las tareas más difíciles del modelaje debe ser la parsimonia y la concentración para mantenerse en el papel durante un desfile, donde en torno a la pasarela pasan cientos de cosas entre flashes, comentarios y demás motivos que pueden predisponer a la desconcentración de quien desfila. En una muestra clara de profesionalismo, la modelo cordobesa Juliana Reinaudi se llevó un susto al tener un accidente con un drone en pleno desfile.

El insólito accidente ocurrió en una nueva edición del Círculo Moda 2022/2023. Mientras Juliana desfilaba, el aparato volador controlado de forma remota que se usa para tomar imágenes panorámicas, se acercó peligrosamente a la modelo y se enredó con su pelo. A pesar de que ella intentó continuar caminando, terminó por interrumpirla mientras luchaba con el drone atrapado en su pelo.

El drone la "atacó" desde atrás y ella no pudo evitar que el aparato la golpeara en la cabeza. El que controlaba el aparato quiso que retrocediera luego del impacto con Reinaudi pero fue inútil. Por eso, la modelo cordobesa eligió salir de la pasarela y sentarse a un costado para solucionar el incidente y luego continuar con su actividad.

El desafortunado accidente tuvo un final feliz, dado que la modelo terminó subiendo nuevamente a la pasarela y continuó con su trabajo. El insólito blooper no le generó ningún tipo de herida y, según las palabras de los organizadores, no pasó de un susto. Igualmente, las redes sociales, como siempre, se hicieron eco del percance.

Varios medios provinciales publicaron el accidente y estallaron las reacciones en Instagram y TikTok. Entre ellos, el propio operador del drone publicó el video que grabó el aparato, con un mensaje que destacó el profesionalismo de Juliana: "Anoche, acompañando a Circulo Moda en el Patio Olmos durante un evento increíble, ocurrió este percance en la pasarela... ¿Vieron los memes? Gracias @julireinaudi por el profesionalismo. Perdón nuevamente por lo que pasó y por el amarillismo de algunos medios. Desde mi vista, con los lentes que vuelo, no llegué a verla salir a pasarela. Cuando me avisaron ya era tarde y me crucé en su camino sin querer. Juli nunca bajó la sonrisa, pudimos desenredarle el drone del pelo minutos mas tarde y siguió adelante en el desfile. ¡Una genia!".

Las publicaciones del Instagram de Juliana Reinaudi.

Por el lado de Juliana Reinaudi, eligió seguir riéndose en sus redes. En sus historias de Instagram publicó dos graciosas imágenes sobre lo ocurrido. "¿A vos te boludean en el trabajo?" escribió junto a una foto que imita lo sucedido. Otro posteo, sobre un nuevo evento del que participaría, era la foto de un drone y otro pequeño mensaje: "Acá en un evento y… #MIEDO".