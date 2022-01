Mendoza cambia sus criterios para hisopar en centros gratuitos

La novedad fue anunciada días atrás, no obstante la concurrencia a los centros de testeo sigue siendo alta y -en muchos casos- las personas se enteran de que no serán hisopadas por no entrar en el nuevo grupo objetivo. Aquí, los detalles de cómo funcionan los nuevos lineamientos sanitarios.